Swansea a tenté d'empêcher Lampard de prendre sa retraite

Lampard a déjà été prêté une saison au club gallois au tout début de sa carrière, mais cela n'a pas suffi à le convaincre de ne pas raccrocher les crampons.

"Nous en avons parlé. Je crois que ça lui a fait plaisir que je l'appelle", a expliqué Clement. "Je ne dis pas que ça a failli se faire, mais nous en avons parlé", a-t-il ajouté.

Lampard a annoncé jeudi qu'il mettait fin à sa carrière, après avoir disputé 1019 matches et marqué 302 buts pour West Ham, Chelsea, New York City et Manchester City.

Passé par Chelsea, Paul Clement, également ex-adjoint de Carlo Ancelotti au PSG et au Bayern Munich, a pris les rênes de Swansea cet hiver, après le licenciement de l'Américain Bob Bradley. Les Gallois, 17e de Premier League, se battent cette saison pour éviter la relégation.