Tenu en échec par Southampton (0-0), Liverpool s'expose à un retour de Man United

La position de Liverpool dans le top 4 de Premier League est de plus en plus fragile. Si les deux clubs de Manchester remportent tous leurs matches jusqu'à la fin de saison, les Reds seront privés de Ligue des champions. Le nul concédé ce dimanche face à Southampton (0-0) les expose à un retour des Red Devils et des Citizens au soir de la 38e journée. Certes, les hommes de Klopp ont provisoirement repris la troisième place à City mais leur avance (un point) fond alors qu'ils comptent un match en plus. United est à cinq points mais n'a disputé que 34 rencontres, contre 36 pour Liverpool. Une victoire sur la pelouse d'Arsenal remettrait la bande à Pogba dans la course au podium.

Jürgen Klopp avait pourtant prévenu les siens: aucun relâchement n'est permis, surtout après la petite victoire à Watford lundi (1-0) et la défaite à Crystal Palace la semaine dernière. Mais, rien n'a fonctionné à Anfield, avec des Reds vraiment pas inspirés, qui se sont heurtés à des Saints imperméables venus chercher le match nul. Heureusement pour les spectateurs, il faisait beau. Et à part un peu de soleil, rien à se mettre sous la dent. Milner a même raté un penalty peu après l'heure de jeu (65e). Le milieu reconverti arrière gauche n'en avait plus manqué en Premier League depuis 2009. Quand ça ne veut pas...