Tottenham écrase Leicester (1-6) avec un quadruplé de Harry Kane

Déjà assuré de sa place de dauphin derrière Chelsea, Tottenham n'a pas fait de détail. A l'occasion d'un match en retard de la 34e journée de Premier League, les Spurs ont sévèrement corrigé Leicester sur son terrain (1-6). Un large succès amplement mérité tant les hommes de Pochettino ont dominé les débats. Kane s'est offert le premier quadruplé de sa carrière en championnat tandis que Son a signé le quatrième doublé de sa saison.

Avec Lloris et Sissoko présents au coup d'envoi, Tottenham est monté en puissance au fil des minutes. Le club londonien s'est surtout appuyé sur son duo offensif Kane - Son, très remuant et impliqué dans la plupart des bons coups. Les deux hommes ont été logiquement récompensés de leurs efforts.

Kane, un quadruplé dans les derniers instants

L'attaquant international anglais se souviendra longtemps de cette soirée qui lui a permis de marquer quatre fois (25e, 63e, 89e, 90e+2). Bien aidé, il est vrai, par une défense des Foxes totalement à l'abandon dans les dernières minutes de la partie. Le Sud-Coréen n'a, lui, inscrit qu'un doublé. Mais deux buts magnifiques (36e et 71e) qui méritent autant d'admiration que la performance comptable de son partenaire.

La réduction du score de Chilwell (59e), consécutive à une sortie hasardeuse de Lloris, n'a finalement servi qu'à faire illusion - il n'y avait que 0-2 à ce moment là - et à relancer la machine des Spurs un peu endormis après la pause. Leicester aura, dimanche face à Bournemouth, une dernière occasion de se racheter devant son public. Histoire de finir la saison sur une note plus positive. Et pourquoi pas dans les dix premiers du classement.