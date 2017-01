Tottenham écrase Watford (1-4) et remonte provisoirement sur le podium

Les Spurs ont débuté 2017 comme ils avaient terminé 2016. Large vainqueur le 28 décembre de Southampton à l'extérieur (1-4), Tottenham s'est, cette fois, imposé sur le terrain de Watford sur le même score (1-4), dimanche après-midi. Un succès qui permet au club de Mauricio Pochettino de passer devant Manchester City, défait samedi à Liverpool (1-0) et de se hisser à la quatrième place du classement grâce à une meilleure différence de buts (+23 contre +18 pour les Skyblues).

En préambule de la rencontre, les spectateurs présents à Vicarage Road espéraient évidemment un résultat différent et surtout, une autre prestation des leurs en cette date symbolique. Mais ils ont rapidement déchanté devant les lacunes affichées par les Hornets dès les premières minutes. Sans plan de jeu, incapable d'aligner plus de trois passes au sol, les joueurs de Walter Mazzarri ont livré un match médiocre. Et ils l'ont logiquement payé.

Kane fait aussi fort qu'Henry

Après une entame de rencontre assez poussive, Tottenham a fait la différence peu avant la demi-heure de jeu. Sur un service habile de Kieran Trippier, Harry Kane a profité de l'apathie de ses adversaires pour ouvrir le score (0-1, 27e). Six minutes plus tard, le même duo a de nouveau frappé (0-2, 33e), ce qui permet au passage à l'attaquant anglais d'afficher un ratio similaire à Thierry Henry après 100 matches de Premier League. A savoir 59 buts.

La suite n'a été qu'une formalité pour des Spurs opportunistes à défaut d'être inspirés dans le jeu. Après une relance complètement manquée de Younès Kaboul, Dele Alli a assommé Watford (0-3, 41e), avant de signer un doublé au retour des vestiaires après un service décisif d'Harry Kane (0-4, 46e). En toute fin de rencontre, Kaboul a lui en partie réparé son erreur en réduisant l'écart à l'issue d'une action très confuse (1-4, 90e+2).

Un but qui ne change évidemment rien pour Tottenham, qui s'est affirmé ces dernières semaines comme un candidat très sérieux pour le podium.