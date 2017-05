Vingt-deux ans qu’ils attendaient ça : les Spurs termineront la saison devant Arsenal

Tottenham a mis dans le mille. Les Spurs ont frappé fort face à leur voisin Arsenal en remportant l'ultime derby du Nord de Londres disputé sur leur pelouse de White Hart Lane (2-0). Les incontournables Dele Alli et Harry Kane ont inscrit les buts d'une rencontre qui restera dans les mémoires car les Gunners sont désormais assurés de finir la saison derrière leurs rivaux. Une grande première depuis 22 ans. Tottenham s'accroche dans la course au titre et reste à quatre points du leader Chelsea. Arsenal connait un sérieux coup frein dans sa quête d'une place en Ligue des champions.

Forcément déterminés à bien négocier cette dernière rencontre dans leur antre historique, les Spurs ont tout de suite cherché à emballer le match et Harry Kane a vite chauffé les gants de Petr Cech (1ère). Touché à un genou en milieu de semaine, Laurent Koscielny était titulaire ce dimanche et a dû s'employer au sein de la défense à trois des Gunners. L'international français s'est parfois retrouvé débordé mais Dele Alli a raté sa tête à bout portant sur un centre de Kane (22e). Christian Eriksen a fait de même sur sa reprise du gauche après un centre de Son (25e).

Arsenal impuissant

Beaucoup plus prudents, les hommes de Wenger ont peu sollicité Hugo Lloris qui s'est toutefois bien détendu sur une jolie frappe enroulée de Ramsey (38e). Olivier Giroud aurait pu ouvrir le score au début d'une seconde période plus ouverte et disputée mais il a raté le cadre (52e). A l'image du Français, le secteur offensif d'Arsenal a sérieusement déçu dans ce match. Et la nouvelle stratégie plus défensive mise en place par Arsène Wenger depuis quelques rencontres n'a pas aidé.

Remuants et volontaires, les Spurs ont été récompensés de leurs efforts quand Alli s'est arraché pour pousser le ballon au fond des filets de Cech qui venait de repousser un tir d'Eriksen (1-0, 55e). Le plus dur était fait pour les partenaires du jeune Anglais, auteur de son 17e but de la saison en championnat.

Car la défense d'Arsenal a de nouveau craqué dans la foulée de cette ouverture du score lorsque Gabriel a concédé un penalty pour une faute sur Kane. L'avant-centre des Spurs s'est chargé de transformer la sanction et a enchaîné un cinquième derby consécutif avec au moins un but (2-0, 58e). Vertonghen (67e et 78e) et Kane (77e) auraient même pu corser davantage l'addition sans un Cech réactif. Tottenham se contentera toutefois de ce résultat qui lui permet d'enchaîner une neuvième victoire de suite en Premier League et de rester invaincu à domicile en championnat cette saison.