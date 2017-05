Tottenham s'incline à West Ham (1-0) et perd gros dans la course au titre

Tottenham tombe d'une falaise. Méconnaissables et timorés lors du derby londonien disputé sur la pelouse de West Ham, vendredi soir en ouverture de la 36e journée, les Spurs se sont inclinés de manière logique au London Stadium (1-0) et ont probablement perdu leurs dernières chances dans la course au titre.

West Ham a fait mal fou aux Spurs

Distancé de quatre points par Chelsea avant d'aborder cette 36e journée, les hommes de Mauricio Pochettino, fébriles défensivement et incapable d'être précis devant, pourront accuser un retard de sept points si les Blues s'imposent à Stamford Bridge face à Middlesbrough, lundi soir prochain. Cette défaite survenue après une série historique de neuf succès consécutifs en championnat vient probablement d'offrir une balle de match aux hommes d'Antonio Conte.

Très bon devant son public, West Ham a donc joué un bien sale tour à son rival londonien. Il doit son salut à Manuel Lanzini. Excellent tout au long de la soirée, l'Argentin a marqué l'unique but de la rencontre à la 65e minute et plongé Tottenham dans le désespoir. Les Hammers, décevants tout au long de la saison, ont réussi un excellent coup comptable en remontant provisoirement à la 9e place avec 42 points.