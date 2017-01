Virgil Van Dijk, le colosse de Southampton qui fait chavirer les ténors d'Angleterre

Le cliché était à prendre au second degré. Quoique... Voir Virgil van Dijk vêtu d'un maillot de Manchester City, en pleines fêtes de fin d'année, n'a pas fait rire tout le monde. L'image, publiée sur Instagram, n'a fait qu'attiser les braises. Le feu d'une rumeur persistante, qui envoie le défenseur de 25 ans loin de Southampton dès cet hiver.

La mise au point de Claude Puel ne s'est pas faite attendre : pas question, pour l'entraîneur français des Saints, de laisser filer l'international néerlandais. "Virgil est un joueur très important pour nous et il va rester ici, a aussitôt réagi l'ancien coach niçois. Il est indispensable pour nous aider à progresser au championnat. Pour moi, ce n'est pas dans mon esprit de voir Virgil partir."

Encore plus cher que John Stones

Et pourtant, van Dijk ne manque pas de sollicitations. Presque tout le Royaume lui court après. Y compris Chelsea, l'impressionnant leader de Premier League. Y compris, donc, le City de Pep Guardiola, prêt à mettre quelque 59 millions d'euros sur la table pour en faire le défenseur le plus cher de la planète foot. Devant John Stones, 22 ans, arrivé l'été dernier d'Everton chez les Skyblues pour 55 millions.

John Stones, le défenseur de Manchester City, acheté à Everton.AFP

Van Dijk, lui, a vu sa valeur marchande grimper en flèche. Il y a deux ans, c'est pour 13 millions d'euros que Southampton l'avait fait venir du Celtic Glasgow. Le robuste néerlandais (1,93 m, pour 92 kg) venait d'y décrocher trois titres de champion d'Ecosse, agrémentés d'une Coupe de la Ligue. Il n'avait pas encore honoré la première de ses 14 capes avec les Pays-Bas. Le maillot oranje, le vrai, il l'a endossé une première fois le 10 octobre 2015, lors d'une promenade de santé au Kazakhstan (2-13). Une trajectoire somme toute linéaire, pour celui qui avait connu la sélection avec les moins de 19 ans, puis les Espoirs.

Vite indispensable à Southampton

Sa première saison anglaise ? Une franche réussite. 34 matches de Premier League et 3 buts plus tard, le natif de Bréda s'est aussitôt imposé comme le patron d'une défense robuste. Et Southampton s'est hissé à une étonnante 6e place. Mais le départ de Ronald Koeman a bouleversé l'équilibre des Saints. Les voilà englués à la 13e place avant de recevoir Leicester dimanche, pour le compte de la 22e journée. Et pour cause : les joueurs de Claude Puel traversent une période tumultueuse. Leur bilan des quatre derniers matches atteste de leur fébrilité défensive : aucune victoire, et 12 buts encaissés, dont quatre devant Tottenham (1-4), le 28 décembre. Ce soir-là, Virgil van Dijk pensait avoir mis Southampton sur les rails, de la tête, dès la 2e minute. Raté. Son équipe a pris l'eau, coulée notamment par l'insolence de Dele Alli.

Pour relever la tête, pour serrer la vis, Puel compte plus que jamais sur un élément qu'il juge "indispensable". Même si les récentes confidences du principal intéressé sont suffisamment ambiguës pour envisager un avenir ailleurs. "Southampton est un lieu incroyable et je suis heureux de participer au succès de ce club, disait van Dijk dans les colonnes du Times. Chaque joueur dans le monde a des ambitions. J’ai des ambitions comme tout le monde. Je veux donner le meilleur de moi-même en tant que joueur. Je peux encore progresser sur beaucoup d’aspects et cela demande du temps. Cela nécessite de jouer des matches. Cela nécessite de jouer au plus haut niveau et avec l’équipe nationale." Et, un jour, avec un ténor de Premier League. Un jour, mais sûrement pas cet hiver. Son contrat, prolongé en mai dernier, court jusqu'en 2022.