Zaha prolonge à Crystal Palace jusqu'en 2022

Sans entraîneur depuis le départ de Sam Allardyce, Crystal Palace pourra normalement compter sur son ailier Wilfried Zaha la saison prochaine. Annoncé dans le viseur de plusieurs gros clubs anglais, dont Tottenham, Arsenal et Manchester City, l'international ivoirien de 24 ans a prolongé son bail jusqu'en 2022 avec les Eagles.

Cette saison, il a inscrit 7 buts et délivré 9 passes décisives en Premier League. Selon la presse anglaise, il a presque doublé son salaire en prolongeant avec le club londonien et touche désormais 6,5 millions d'euros par an. "Crystal Palace est dans mon coeur et je ne pense pas que l'histoire soit terminée. J'ai encore beaucoup à donner à ce club", a réagi l'ancien joueur de Manchester United sur le site de Crystal Palace.