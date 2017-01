Zlatan Ibrahimovic sauve Manchester face à Liverpool

Zlatan Ibrahimovic a encore frappé. Et Manchester United et Liverpool n'ont pas réussi à se départager dans ce choc historique. Comme à l'aller (0-0), Red Devils et Reds se sont séparés sur un nul (1-1), lors de la 21e journée de Premier League. Cela permet aux deux équipes de poursuivre leur belle série d'invincibilité. Les Mancuniens restent sur 12 matches sans défaite en championnat. Et Liverpool sur 7. Mais ce nul est un petit coup d'arrêt pour les deux rivaux.

Après 6 victoires de rang, Manchester United ne continue pas sa belle série, se retrouve à quatre points d'Arsenal (4e) et reste à cinq longueurs de Liverpool (3e). Avec ce deuxième match nul consécutif, le club de la Mersey voit de son côté Tottenham revenir à sa hauteur et Chelsea prendre sept points d'avance en tête. Ce partage des points n'est cependant pas illogique.

Pogba nerveux et coupable sur le penalty

Le but de Zlatan Ibrahimovic en fin de rencontre (1-1, 84e) – son 14e de la saison en Premier League – a récompensé les efforts des Mancuniens. Dans un match rythmé - notamment en première période -, les protégés de José Mourinho ont mis le pied sur le ballon mais ils ont lutté pour déstabiliser le bloc de Liverpool et entrer dans la surface adverse. Les rares fois où ils y sont parvenus, Henrikh Mkhitaryan est tombé sur un bon Simon Mignolet (40e) à l'instar d'Ibra sur un coup franc (32e). Et Paul Pogba, nerveux, a lui fait preuve de maladresse (19e).

Le Français, qui n'a pas montré son meilleur profil, a d'ailleurs été décisif de l'autre côté du terrain. Sur un corner, il a touché le ballon de la main pour offrir un penalty à Liverpool que James Milner a converti (0-1, 27e). S'ils ont enregistré en seconde période le retour de Philippe Coutinho – qui n'a pas tardé à se signaler en décalant Firmino (61e) - les Reds n'ont cependant pas réussi à se mettre à l'abri même si Manchester a laissé plus d'espace dans son dos et au milieu avec l'entrée à la pause de Wayne Rooney à la place de Michael Carrick (45e). Solides pendant plus de 80 minutes, les hommes de Jürgen Klopp peuvent le regretter. Car Ibra est passé par là. Et a offert un point à Manchester.