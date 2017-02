Zlatan va-t-il rester à Manchester United ? Le Suédois et son agent entretiennent le suspense

L'exercice est bien rodé. Comme ce fut le cas à la fin de son aventure parisienne, Zlatan Ibrahimovic entretient le suspense concernant son avenir. Arrivé libre à Manchester United l'été dernier en provenance du PSG, le Suédois avait signé pour un an, avec une deuxième saison en option.

Mourinho veut le garder, mais ne le suppliera pas

Alors que la fin de saison approche, la question de son avenir commence à devenir récurrente, surtout depuis qu'il enchaîne les buts, 26 désormais avec son doublé de dimanche en finale de la League Cup. Quand on lui pose la question, Jose Mourinho répète qu'il souhaite conserver son buteur de 35 ans. Après le succès face à Southampton, le Portugais a toutefois fait passer un message : "Je n'ai jamais supplié un joueur de signer un contrat." a-t-il prévenu, avant d'ajouter dans un sourire : "Mais s'il y a besoin, je pense que les fans de United peuvent aller devant la porte de sa maison et rester là toute la nuit (rires). Nous voulons tous, et nous croyons tous, qu'il va rester une saison de plus avec nous."

Cet été, Zlatan sera maître de son destin...

Une volonté que n'affiche pas encore publiquement Zlatan Ibrahimovic, qui prend soin dès qu'on l'interroge sur le sujet de botter en touche. "On verra ce qu'il se passera la saison prochaine, a-t-il ainsi évacué en zone mixte après son doublé à Wembley. L'été dernier, je ne pensais pas venir ici, mais mes fils ont commencé à me monter la tête pour que je joue à Manchester United puis Jose m'a appelé, et maintenant je suis là" a confié le Suédois avant d'assurer que cet été, il serait maître de son destin. "Mes enfants sont satisfaits de ce que je fais, mais cette fois, ce sera moi le boss, pas eux."

Vidéo - "En 7 mois, j'ai gagné 2 trophées, d'autres rien en 10 ans" : Ibrahimovic règle ses comptes 00:29

... et ne veut pas faire la saison de trop

Contrairement à une rumeur qui a circulé, Zlatan Ibrahimovic a assuré que son avenir à Old Trafford ne dépendait pas d'une qualification ou non des Red Devils pour la prochaine Ligue des Champions : "On verra comment je me sens, quelle est la situation. Ça n'a rien à voir avec une qualification pour la Ligue des Champions. Je veux m'arrêter en étant au sommet. Si je ne suis plus performant, j'arrêterai. Je ne ferai pas comme certains qui continuent de jouer juste parce qu'ils ont eu une belle carrière. Je jouerai seulement si je reste performant." a lâché l'homme aux 30 titres (il en revendique lui 32, mais deux Scudetti avec la Juventus lui ont été retirés après le Calciopoli).

Interrogé lundi soir sur TalkSport, une radio anglaise où il a ses habitudes, l'agent de Zlatan Ibrahimovic a lui aussi pris soin de ne fermer aucune porte en vue de la saison prochaine, à l'heure où les rumeurs parlent d'un possible avenir d'Ibra en Chine, en MLS ou à Naples : "Je n'ai jamais parlé de détails contractuels avec la presse, je pense que cela doit rester entre le joueur, le club et moi-même. C'est mieux que ça reste comme ça, profitons du moment présent et nous verrons bien ce qu'il se passera la saison prochaine. Est-ce qu'il va rester une saison de plus ? Je n'exclus rien. Tout peut arriver, on verra bien." a lancé Mino Raiola. Vivement cet été !