"Je ne suis pas un criminel" : Costa dézingue Chelsea et Conte et évoque son avenir

Dans la vie comme sur un terrain, Diego Costa ne lâche rien. Et les dirigeants de Chelsea auraient peut-être dû le savoir avant d’envoyer l’attaquant hispano-brésilien en réserve. Car, désormais à l’écart, Diego Costa n’a pas la langue dans sa poche.

Dans une interview accordée au Daily Mail, le buteur des Blues démarre avec une petite blague qui risque de plaire à Antonio Conte : "Ça va pas mal à Chelsea en ce moment, non ? ". Quand on sait que les Blues ont pris une fessée à domicile face à Burnley samedi (2-3)… Antonio Conte, encore lui, est celui pour qui Costa a le plus de mots doux.

"Vous savez que c’est le coach qui ne me veut plus. Il a son opinion et il n’en changera pas. Je le respecte en tant que coach. Il a fait du bon travail, mais je ne le respecte pas en tant que personne. Ce n’est pas un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Il est très distant, il n’a pas de charisme", explique sereinement Costa pour qui la hache de guerre n’est pas prête d’être enterrée.

Vidéo - Conte : "Costa ? Sa situation est réglée" 00:24

" Mon souhait, c'est d'aller à l'Atlético Madrid "

Le tout avant d’évoquer sa situation actuelle et son désir toujours existant de rejoindre l’Atlético Madrid, pourtant interdit de recrutement cet été : "Pourquoi ne me laissent-ils pas partir s’ils ne veulent plus de moi ? Je dois penser à moi-même. Mon souhait c’est d’aller à l’Atlético Madrid. […] Si je suis mis de côté, je veux aller dans le club que je veux, pas celui qui paie le plus", explique-t-il en référence aux offres lucratives venues de Chine notamment.

Une interview-vérité décapante qui se termine par une évocation de son quotidien au sein d’un club qui ne le considère plus à sa juste valeur selon lui : "Ils veulent que je m’entraîne avec la réserve. Ils voudraient que je n’aie plus accès au vestiaire de l’équipe première et que je n’aie plus de contact avec mes coéquipiers ? Je ne suis pas un criminel ! Ce n’est pas juste d’être traité comme ça après tout ce que j’ai fait ici". Tout juste revenu de vacances, Costa est donc en forme. Une certitude : durant ses congés, il n’a pas dû croiser Antonio Conte.