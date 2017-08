Les 6 questions qu'on se pose sur la Premier League

Kanté portera-t-il encore bonheur à Chelsea ?

Pas facile de défendre son titre en Premier League. Il faut remonter au sacre de Manchester United en 2009 pour retrouver la trace d'un club ayant conservé ce trophée. La tâche s'annonce compliquée pour Chelsea et son entraîneur Antonio Conte. D'autant que l'intersaison n’a pas été un long fleuve tranquille pour le champion d’Angleterre et a révélé quelques tensions entre le bouillant technicien italien et sa direction sur la délicate question du mercato. Malgré les arrivées d'Alvaro Morata, Tiémoué Bakayoko et Antonio Rüdiger, pour un montant global estimé à 140 millions d'euros, Conte ne serait pas satisfait du marché des Blues. Mais il a toujours N'Golo Kanté, sacré en 2015 avec Leicester puis en 2016 avec Chelsea, au terme d'une saison où il a été nommé meilleur joueur du championnat. Alors, jamais deux sans trois ?

Chelsea conservera-t-il son titre ? Sondage 76 vote(s) Oui Non

Tottenham a-t-il une chance de faire mieux ?

Cinquième en 2015, troisième en 2016, deuxième en 2017… Et premier en 2018 ? Tottenham ne s'est pas seulement installé dans le Big 4. Les Spurs sont aussi en pleine ascension. Peut-elle se poursuivre avec un titre de champion d'Angleterre, que le club londonien n'a plus remporté depuis 1961 ? Le mercato incite clairement à la prudence, tant Tottenham a brillé par sa discrétion depuis l'ouverture du marché des transferts. Il y a aussi eu le départ du latéral droit Kyle Walker à Manchester City. Même s'il dispose déjà d'un bel effectif, Mauricio Pochettino attend des renforts d'ici la fin du mois d'août. Ce ne serait pas superflu pour tenter de faire encore mieux que la saison passée.

Vidéo - Pochettino : "Besoin de recrues pour renforcer l'équipe" 00:34

A quelle place terminera Tottenham ? Sondage 73 vote(s) 1er 2e ou 3e 4e ou 5e 6e ou au-delà

La fin de la lose à Manchester ?

On attendait les deux clubs mancuniens au sommet la saison passée. Ils ont globalement déçu. Manchester City a bouclé la première saison de l'ère Josep Guardiola à la troisième place, tandis que Manchester United a débuté celle de José Mourinho en terminant au sixième rang. Comme l'été dernier, City et MU n'ont pas lésiné sur les moyens lors du mercato. Les Citizens sont, pour le moment, ceux qui ont le plus dépensé sur ce marché estival avec plus de 240 millions d'euros investis. Les Red Devils ne sont pas en reste avec un total de 164 millions d'euros pour s'offrir le trio Lindelöf – Matic - Lukaku. Suffisant pour que Manchester devienne à nouveau la capitale de la Premier League ? A voir…

Quel sera le club mancunien le mieux classé ? Sondage 71 vote(s) Manchester City Manchester United

Arsenal reverra-t-il le Big 4 ?

C'était l'un des événements du mois de mai dernier. Seulement cinquième au classement, Arsenal ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions, une première depuis 20 ans pour la formation d'Arsène Wenger. La preuve supplémentaire d'un déclin pour des Gunners qui n'ont plus été champions depuis 2004. Avec, en prime, l'affront suprême de terminer derrière le rival Tottenham pour la première fois depuis 1995. Le club londonien se doit de réagir pour redevenir l'une des places fortes de la Premier League. Mais, malgré l'arrivée d'Alexandre Lacazette, et même si Alexis Sanchez et Mesut Özil sont toujours là, Arsenal ne n'est pas forcément donné les moyens pour remonter la pente.

Arsenal terminera-t-il une deuxième saison d'affilée hors du Big 4 ? Sondage 73 vote(s) Oui Non

Vidéo - Wenger : "Lacazette est de plus en plus fort" 00:25

Everton profitera-t-il de la cure de jouvence de Rooney ?

Si un club s'est donné les moyens de faire mieux, c'est bien Everton. Septièmes la saison passée, les Toffees se sont montrés très actifs sur le marché des transferts avec les arrivées de Michael Keane, Jordan Pickford, Davy Klaassen, Henry Onyekuru ou Sandro Ramirez. Un recrutement de jeunes encadrés par l'ancien Wayne Rooney, de retour dans son club d'origine après treize années passées à Manchester United. "Roo" est dans des conditions idéales pour s'offrir une cure de jouvence. Pourrait-elle compenser la perte de Lukaku et porter Everton encore plus haut que la saison passée ? Pas forcément impossible…

Combien de buts inscrira Wayne Rooney cette saison ? Sondage 79 vote(s) Moins de 10 Entre 10 et 15 Entre 15 et 20 Plus de 20

Kane rejoindra-t-il Henry et Shearer ?

Il faut vraiment faire fort pour terminer trois années d'affilée en tête du classement des buteurs de la Premier League. Seuls deux joueurs ont réussi cet exploit depuis 1992 : Alan Shearer de 1995 à 1997 et Thierry Henry de 2004 à 2006. Sacré meilleur buteur en 2016 (25 buts) et 2017 (29 buts), Harry Kane a l'occasion cette saison de rejoindre ce club très fermé. Mais il ne manquera pas de rivaux avec Sergio Agüero, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Gabriel Jesus ou Jamie Vardy, entre autres, parmi les références du championnat. Voire Alvaro Morata ou Alexandre Lacazette, nouveaux venus qui ont prouvé dans ce domaine en Espagne et en France.