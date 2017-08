Premier League : Lallana, touché à une cuisse, absent deux mois

"Malheureusement, vu la gravité de la blessure, Adam serait probablement indisponible pendant deux mois. Donc, on peut d'ores et déjà l'oublier pour les mois d'août et de septembre. Pour la suite, on attend et on verra l'évolution de sa blessure", a expliqué le manager des Reds, Jürgen Klopp.

L'international anglais de 29 ans avait été blessé en match amical face à l'Atletico Madrid, mercredi, à Munich. La saison dernière, Lallana avait marqué huit buts en 31 matches de Premier League. Il va donc rater, outre les matches du Championnat, le barrage aller-retour de Ligue des champions face aux Allemands d'Hoffenheim.