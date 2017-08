Premier League : Wayne Rooney inscrit son 200e but en championnat

Wayne Rooney continue de vivre un rêve éveillé depuis son retour à Everton. L'ancien buteur vedette de Manchester United a inscrit son 200e but en Premier League, son deuxième en autant de matches depuis son retour à Everton cet été, lundi, face à Manchester City, pour le compte de la 2e journée du championnat d'Angleterre.

L'ancien buteur de Manchester United a trouvé le chemin des filets à la 35e minute de la rencontre face aux Citizens, profitant d'une erreur de Leroy Sané et d'un bon travail de Dominic Calvert-Lewin. Il devient le deuxième joueur à inscrire 200 buts en Premier League depuis 1992, rejoignant Alan Shearer et ses 260 réalisations sous les couleurs de Blackburn et Newcastle.

Rooney pour dépasser Shearer ?

Meilleure buteur de l'histoire de la sélection et de Manchester United Rooney pourra-t-il un jour dépasser Shearer ? Si le buteur d'Everton est légèrement en retard sur les temps de passage d'Alan Shearer, ce dernier ayant deux mois de moins que Rooney lors de son 200e but, le capitaine des Toffees est sous contrat jusqu'en juin 2019 avec le club de Liverpool. Ce qui lui laissera, au minimum, jusqu'à ses 33 ans pour inscrire encore 60 buts en Premier League. Une mission bien difficile mais anecdotique pour le buteur anglais qui n'a plus rien à prouver en PL.

L'international anglais aux 119 sélections aime Manchester City pour passer des caps symboliques en Premier League. En effet, ses 50e et 150e buts avaient déjà été marqué contre les Citizens. A 31 ans, l'attaquant, revenu dans son club formateur après 13 ans à MU, avait déjà inscrit un but la semaine dernière, face à Stoke City.