Premier League - Wenger sur la prolongation de Sanchez : "Nous n'avons pas avancé de ce côté"

Alexis Sanchez et Arsenal n'ont "pas avancé" dans leurs discussions de prolongation, a affirmé mercredi l'entraîneur Arsène Wenger, qui déplore une "situation financière pas idéale" et redoute la possibilité d'un départ gratuit de l'attaquant chilien en fin de saison, la dernière de son contrat.

"C'est un joueur qui entre dans la dernière année de son contrat, nous n'avons pas avancé de ce côté", a indiqué le technicien français en conférence de presse au sujet de sa star, convoitée notamment par Manchester City. "Ne nous mentons pas, ce n'est pas une situation idéale du point de vue financier, et cela demande des sacrifices", a ajouté Wenger, sans préciser si le "sacrifice" impliquait un geste salarial d'Arsenal pour son joueur, ou la possibilité d'un départ anticipé avant la fin du mercato.

Cette dernière hypothèse éviterait à Arsenal de devoir laisser partir Sanchez sans contrepartie financière en juin, à l'issue de son contrat, si celui-ci n'était pas prolongé, cette possibilité étant "une conséquence, malheureusement", a regretté Wenger. "Mais avant tout, cela ne signifie pas que les joueurs en dernière année de contrat ne vont pas prolonger", a-t-il poursuivi, insistant sur le fait que Sanchez "avait toujours cette possibilité".

"Nous travaillons là-dessus aussi", a-t-il précisé. "Nous devons faire un choix entre l'efficacité sur le terrain et les intérêts financiers, et la plupart du temps c'est mieux de trouver un compromis", s'est repris l'entraîneur des Gunners, qui a expliqué préférer "privilégier le fait que (Sanchez) sera utile sur le plan sportif." Le Chilien de 28 ans est en ce moment blessé aux abdominaux, et n'a pas participé au premier match des Gunners, remporté 4-3 contre Leicester. Il sera également absent samedi contre Stoke City.