Lacazette a frappé d'entrée, Giroud a conclu le festival : les Frenchies ont régalé l'Emirates

Arsenal peut remercier ses deux attaquants français. En ouverture de la Premier League, vendredi soir à l'Emirates Stadium, Alexandre Lacazette et Olivier Giroud ont régalé les fans des Gunners pour permettre à Arsenal de remporter son premier match face à Leicester (4-3). Sur son tout premier tir en Premier League, après moins de deux minutes de jeu, Lacazette a inscrit un superbe but d'une tête surpuissante.

L'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais ne pouvait pas espérer meilleur début, devenant seulement le septième joueur d'Arsenal à inscrire un but pour ses débuts en PL. Séduisant et très actif tout au long des 90 minutes, le nouveau numéro 9 des Gunners a été l'un des grands artisans du gros match des joueurs d'Arsène Wenger.

Et au terme d'un match complètement fou, dont le championnat anglais a le secret, c'est Olivier Giroud qui est venu libérer son équipe et donner la victoire aux locaux d'une tête rageuse sous la barre à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Entrée à la 67e minute de jeu, Giroud est venu reprendre de la tête un corner obtenu par… Lacazette. "Je savais que j'allais avoir une opportunité, donc nous avons continué à pousser", a réagi le buteur, soulagé à l'issue du match. "Nous avons gardé la foi, continué à croire en notre jeu et à pousser dur. Nous avons été courageux à la fin et Dieu merci, nous avons gagné ce match."

Évoluant pendant presque trente minutes côte à côte sur le front de l'attaque londonienne, les deux Frenchies ont su parfaitement combiner, offrant à leur équipe de nombreuses situations intéressantes dans la surface de Schmeichel. De quoi peut-être donner des idées à Arsène Wenger, qui pourrait être tenté d'aligner les deux hommes ensemble pour les prochains matches des Gunners.