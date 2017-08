Réduit à dix, Manchester City arrache le nul contre Everton (1-1)

Avec Manchester City, l'avantage c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Réduit à dix à la fin de la première période suite à l'expulsion de Kyle Walker et mené au score pendant plus d'une heure par une robuste formation d'Everton, lundi soir à l'Etihad Stadium lors de la 2e journée, le club de Manchester s'est sorti d'un mauvais pas en allant chercher le match nul à domicile face aux Toffees (1-1).

Ce score est à lire dans les deux sens. Si l'égalisation tardive de Raheem Sterling à huit minutes du terme (82e) a permis aux hommes de Pep Guardiola de s'éviter une énorme déconvenue devant leur public, tout n'a pas été rose pour les Citizens qui ont offert deux visages. Mais quel que soit le scénario de la rencontre, et il a été un peu fou, les Sky Blues ont bien perdu deux points à domicile. Avec autant de compétitivité, ce n'est pas une bonne opération comptable.

Le 200e but de Rooney en PL

Trop brouillons dans les 20 derniers mètres tout au long de la rencontre, les joueurs de Manchester City ont donc offert une prestation en demi-teinte, loin de ce qu'ils savent produire. Gênés par le bloc bas d'Everton, ils ont passé la quasi-intégralité du match à chercher la faille, souvent à base de combinaisons. Mais même quand le bloc des Toffees a flanché, notamment sur les balles de contres, il y a toujours eu un pied ou une tête pour sortir le danger. Phil Jagielka, Ashley Williams, Leighton Baines et consorts ont livré un énorme match sur le plan défensif face à une équipe qui avaient de sacrés atouts pour mettre du rythme. Le but égalisateur de Sterling est venu punir leur seul réel moment de flottement du second acte.

Sterling justement. Entré en jeu au début de la seconde période à la place d'un Gabriel Jesus, trop gentil, l'ancien de Liverpool a réussi le pari de créer des brèches dans la défense d'Everton qui a passé son temps à reculer depuis l'ouverture du score de l'opportuniste Wayne Rooney qui a profité de l'une des rares occasions de son équipe pour ouvrir le score après la demi-heure de jeu.

Avec 200 buts au compteur en Premier League, l'ancien attaquant de Manchester United a lui dépassé un cap symbolique. Il n'est devenu que la deuxième personne à franchir cette barrière derrière Alan Shearer dont les 260 buts semblent inatteignables. Pas toujours bien mis en évidence lundi soir, Rooney a fait du Rooney : il s'est déplacé intelligemment, avant de servir d'appui devant. Mais il était un peu trop seul devant sur la pelouse de l'Etihad pour faire mieux.