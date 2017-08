Une correction infligée à Swansea (0-4) et Manchester United est vraiment bien lancé

Manchester United, puissance quatre ! Les Red Devils ont obtenu leur deuxième victoire en championnat sur le même score sur la pelouse du Liberty Stadium de Swansea (0-4). Pour conserver son invincibilité face au club gallois (six victoires, deux nuls en carrière), José Mourinho avait choisi de faire confiance à la même équipe que celle alignée face à West Ham. Mais si le résultat final est semblable, les traits du succès se sont dessinés plus lentement. Après l’ouverture du score d’Eric Bailly en fin de première période (45e), il a fallu attendre l’entrée d’Anthony Martial à un quart d'heure du terme pour assister à une rafale de trois buts en trois minutes entre la 81e et la 84e minute.

