Zlatan Ibrahimovic revient à Manchester United pour une saison

Indéstructible. Alors que sa rupture des ligaments croisés du genou en avril semblait signifier la fin de sa carrière au moins en Europe, Zlatan Ibrahimovic est déjà de retour. Ce jeudi, Manchester United a officialisé sa signature pour une saison. Libre de tout contrat depuis juin, le Suédois est remis de sa lésion et, comme attendu, les Red Devils lui ont de nouveau déroulé le tapis rouge. "Il n'est pas encore fini", a tweeté le compte officiel de Man U.

En son absence, United en a aussi profité pour acquérir une nouvelle tête de gondole en attaque. L'ancien Parisien va devoir cohabiter avec Romelu Lukaku et il n'est pas dit qu'il dispute cette saison dans la peau d'un titulaire. Ibra, qui lui a laissé son numéro 9 et a récupéré le N.10 de Wayne Rooney, n'en est plus à un défi près. Auteur de 28 buts en 46 matchs avec MU la saison dernière, il avait signé un premier exercice très convaincant en Angleterre. Vivement la saison 2 !