Un triplé en 30 minutes : Dembélé est bouillant

C'est un véritable exploit. Moussa Dembélé est incandescent depuis le début de saison et ce dimanche, il a encore repoussé ses limites. Le jeune avant-centre (20 ans) est entré en jeu à la 59e minute alors que le Celtic était mené 2-1. Il a converti un penalty quelques instants plus tard (61e), avant de marquer deux buts dans le jeu (75e, 85e). Grâce à ce triplé et cette victoire, le Celtic dispose de 27 points d'avance en tête du Championnat d'Ecosse après 24 journées. L'ancien joueur du PSG, lui, a désormais inscrit 12 buts en championnat (et trois en Ligue des champions) après son arrivée en provenance de Fulham, en deuxième division anglaise, cet été.

La vidéo