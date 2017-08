DD sur Dembélé : "D'autres joueurs continuent à s'entraîner, ça ne les empêche pas de partir"

Le suspense n'a pas duré des masses de temps. Le temps que Didier Deschamps s'assoie. Qu’il lise sa feuille et arrive aux attaquants dont il a égrené les noms par ordre alphabétique. On n'a pas mis bien longtemps à comprendre qu'Ousmane Dembélé n'en était pas. Et que Kylian Mbappé serait à Clairefontaine dès lundi pour préparer deux matches importantissimes face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre). Le sélectionneur a-t-il fait deux poids, deux mesures concernant ses deux attaquants en instance de départ et dont le mercato pourrit le début de saison ? Non, assure-t-il.

"Ce sont deux situations similaires mais un peu différentes, a-t-il lancé en préambule. Avant de préciser : Ousmane ne s'entraîne plus depuis quinze jours. Il est dans l'attente d'un transfert. Mais il s'est mis en difficulté, lui. Et par rapport à son club. Je ne sais pas comment ça va finir, mais ça le met ponctuellement en difficulté. Je ne peux pas concevoir de prendre un joueur inactif pendant quinze jours."

" Kylian est en activité "

Sous-entendu : Kylian Mbappé n'est pas sorti des clous, lui. Et, à la différence de son partenaire d'attaque, n'est pas mis au ban par son club qui est plus enclin à le vendre au PSG que le Borussia ne l'est à céder Dembélé à Barcelone. CQFD. "Kylian, il y a beaucoup de bruit avec lui. Malgré tout, même s'il n'a pas été impliqué sur les deux derniers matches de Monaco, Kylian est en activité. Il n'a pas eu de temps de jeu pour des raisons bien précises."

Didier Deschamps est-il déçu par le comportement d’Ousmane Dembélé, qui a séché l’entraînement au début du mois et a été sanctionné par son club ? "Je ne lui en veux pas, a ajouté le sélectionneur national. J'ai discuté avec lui, il espérait que ça se passerait plus rapidement. Ce qui est gênant, c'est qu'il se met en marge. D'autres joueurs continuent à jouer ou à s'entraîner, ça ne les empêche pas de partir… Il s'est mis dans la difficulté. S'il doit revenir à Dortmund et n'est pas transféré, ce sera moins évident." Ni pour le joueur, ni pour le club, ni pour l'équipe nationale.