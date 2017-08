Equipe de France : Deschamps convoque Mbappé, Fekir et Coman

Didier Deschamps a dû se faire quelques nœuds à la tête pour boucler sa liste des 24. Mais il a fini par trancher. Kylian Mbappé sera de la double confrontation cruciale face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (le 3 septembre), pas Ousmane Dembélé. "Les situations sont similaires mais différentes", a expliqué Didier Deschamps ce jeudi. "Ousmane, cela fait 15 jours qu'il ne s'entraine plus. Ce n'était pas concevable de le convoquer." Le Monégasque ne joue plus en match officiel mais s'entraîne quotidiennement à la Turbie. Suffisant pour convaincre son sélectionneur de ne pas s'en passer.

Pour remplacer l'ailier de Dortmund, le sélectionneur a logiquement fait appel à Nabil Fekir, irrésistible depuis le début de saison avec l'Olympique Lyonnais. On attendait Anthony Martial et c'est finalement Kingsley Coman qui réapparaît dans le groupe. Il compense l'absence d'un Dimitri Payet encore gêné par un problème à la cuisse survenu début août.

Mendy, Martial, Sissoko et Bakayoko sur le carreau

Autre blessé à la cuisse, autre absent, Benjamin Mendy ne figure pas dans le groupe. Lucas Digne le remplace et Layvin Kurzawa devrait prendre du galon comme titulaire. Presnel Kimpembe a été préféré à Adil Rami et Kurt Zouma pour compléter le contingent de défenseurs centraux, et, dans le but, Alphonse Aréola à Benoît Costil.

Au milieu de terrain, la concurrence est féroce. Tiémoué Bakayoko et Moussa Sissoko restent sur le carreau. Corentin Tolisso, excellent avec le Bayern, et Adrien Rabiot, irréprochable avec le PSG, figurent dans la liste dans l'ombre des incontournables de l'entrejeu Paul Pogba, N'Golo Kanté et Blaise Matuidi.

Lacazette s'installe

En attaque, Deschamps a logiquement accordé sa confiance à Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Alexandre Lacazette s'installe un peu plus dans le groupe après des débuts plutôt réussis du côté d'Arsenal. Moyen depuis la reprise, Florian Thauvin sera lui aussi de la partie. Karim Benzema, lui, est toujours écarté : "Il n'y a pas de nécessité. Vous connaissez ma position. Elle n'a pas évolué. Rien n'a changé." Voilà qui a le mérite d'être clair.