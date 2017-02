Ventura : "Peu de signaux positifs" de la part de Balotelli

"Je compte voir Balotelli avant notre match du 24 mars contre l'Albanie. Mais je veux que ça soit quelque chose entre nous, loin des caméras", a déclaré Ventura lors d'une conférence de presse à Coverciano, le centre d'entraînement de la sélection. "Je ne dois pas parler avec lui de son rôle, mais du reste. Comme je l'ai toujours dit, ce ne sont pas ses qualités techniques qui sont en cause, mais tout le reste, qui fait que Mario a fait débat avec tout le monde", a ajouté Ventura.

"La solution à tout cela, c'est lui qui doit la trouver. Pour l'instant, il y a eu peu de signaux positifs. J'espère qu'ils vont arriver très vite", a-t-il encore déclaré. "Les faits montrent que Balotelli doit changer. Ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de son talent", a conclu Ventura.

Plus de 2 ans sans convocation

Arrivé cet été en remplacement d'Antonio Conte, Ventura s'est lancé dans un processus de rajeunissement de l'équipe d'Italie. En attaque, il mise en priorité sur Andrea Belotti (Torino, 23 ans) et Ciro Immobile (Lazio Rome, 27 ans) et s'est toujours montré très réservé à l'égard de Balotelli.

International depuis 2010, Balotelli n'a plus été convoqué depuis le mois de novembre 2014 et sa 33e et dernière sélection (13 buts) remonte au 24 juin 2014, lors du troisième et dernier match de poule du Mondial brésilien. Cette saison avec Nice, il a marqué 11 buts en 19 matches mais marque le pas depuis le début de l'année 2017.