Wayne Rooney prend sa retraite internationale

C'est un roi qui s'en va. Wayne Rooney ne portera plus le maillot de la sélection anglaise. A 31 ans, l'attaquant l'a annoncé cette semaine, après l'avoir dit à son sélectionneur Gareth Southgate. "Gareth m'a appelé pour me dire qu'il voulait me sélectionner pour les prochains matches. J'ai vraiment apprécié. Mais je lui ai que j'avais décidé de prendre ma retraite".

Cette annonce arrive à un moment qui peut surprendre. A quelques mois de la Coupe du monde 2018, Wayne Rooney a démontré lors de ses premières sorties de la saison qu'il en avait encore sous les crampons. Il a ainsi planté à chacune de ses sorties en Premier League avec Everton. Et s'il n'avait pas été convoqué en 2017 avec la sélection, l'attaquant, qui avait joué quatre matches de qualification, avait une chance de jouer en Russie.

Mais il a choisi de tourner la page. "Jouer pour l'Angleterre a toujours été spécial pour moi. Mais je crois que c'est le moment d'arrêter", explique-t-il dans un communiqué. "Quitter Manchester United a été un choix difficile. Mais je sais que j'ai pris la bonne décision en rentrant à la maison. Maintenant, je veux garder toutes mes forces pour aider l'équipe à réussir."

Un faible bilan dans les tournois majeurs mais...

Voir Rooney dire stop avec les Three Lions n'est pas anodin. Bien sûr, l'ancien Mancunien n'était plus l'argument numéro 1 des Anglais. Il n'a aussi pas su briller dans les tournois internationaux. Son bilan est même famélique : il n'a jamais dépassé les quarts de finales et n'a marqué "que" 7 buts en 21 matches dans les tournois majeurs (Coupe du monde et Euro). Mais Rooney reste un joueur d'exception pour l'Angleterre. Il aura même marqué l'histoire de sa sélection.

Après avoir fêté sa première sélection en 2003 à 17 ans, le gamin de Liverpool était devenu le plus jeune joueur à être appelé sous le maillot anglais. Et s'il avait marqué les esprits un an plus tard en plantant 4 buts en 4 matches à l'Euro 2004, Wayne Rooney a aussi brillé par sa longévité. S'il a porté le brassard à 21 reprises, il tire ainsi sa révérence en tant que meilleur buteur de sa sélection (53 buts) et second joueur le plus capté (119) derrière Peter Shilton (125). Un joli parcours. Il n'aura en fait manqué qu'un trophée pour que toute cette histoire d'amour soit parfaite…