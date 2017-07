Sampaoli : Messi, seul titulaire indiscutable avec l'Argentine

Interrogé lors d'une conférence de presse sur les joueurs ayant leur place dans le onze de départ lors des prochains matches de qualification, l'ancien entraîneur du Chili et de Séville a déclaré: "l'unique titulaire de l'équipe, c'est Messi, l'équipe repose sur lui". Sergio Agüero? "Il aura les mêmes chances que tous les autres", a répondu le sélectionneur argentin, qui ne l'avait pas retenu pour les matches amicaux de juin.

Pour le choix du numéro 9? "Le critère sera qu'il renforce le potentiel de l'équipe", dit Sampaoli, qui a titularisé contre le Brésil en amical Gonzalo Higuain, en manque de réussite. Avant le prochain match des qualifications sud-américaines contre l'Uruguay à Montevideo le 31 août, Sampaoli fera une revue de ses troupes en Europe qui le conduira à Paris, Barcelone, Madrid, Séville et Londres. Sampaoli a pris ses fonctions le 1er juin à la tête de la sélection argentine et confie qu'il dialogue régulièrement avec Lionel Messi. "Nous avons parlé de la position qu'il allait occuper sur le terrain, nous allons l'entourer de joueurs qui lui permettront de donner son meilleur rendement".

Sur les chances de qualification de l'Argentine, actuellement en position de devoir disputer un barrage contre une sélection d'Océanie, Sampaoli fait profil bas et estime que chacune des quatre dernières rencontres sera une "finale". L'Argentine est 5e des éliminatoires sud-américains derrière le Brésil, la Colombie, l'Uruguay et le Chili. Lors des deux premiers matches de l'ère Sampaoli, en juin, l'Albiceleste s'est imposée en amical contre le Brésil (1-0) et Singapour (6-0).