Serie A, 26e journée - La Lazio et l'AC Milan s'accrochent

La Lazio Rome et l'AC Milan ont réussi à se maintenir dans le wagon de tête du Championnat d'Italie en s'imposant tous les deux difficilement dimanche lors de la 26e journée, respectivement face à l'Udinese et à Sassuolo. Deux petits 1-0, à chaque fois sur des penalties contestés, ont suffi au bonheur des Romains et des Milanais.

Pour la Lazio, c'est Ciro Immobile qui a inscrit le seul but du match (72e) sur un penalty obtenu après une main de Ali Adnan, vigoureusement contestée par les joueurs de l'Udinese. Les Romains n'ont pas brillé mais ils repassent à la 5e place en attendant le match de l'Inter Milan (6e) face à l'AS Rome (2e) dimanche soir (19h45 GMT). Surtout, ils parviennent à suivre le rythme de l'Atalanta Bergame (4e) qui avait réussi samedi à faire chuter Naples (3e) sur sa propre pelouse (2-0).

Avec Naples à 54 points, l'Atalanta à 51 et la Lazio à 50, la lutte pour la 3e place qualificative pour le barrage de la Ligue des Champions est lancée.

Penalty chanceux de Bacca

Pour l'AC Milan aussi, tout a été affaire de penalty sur la pelouse de Sassuolo. C'est d'abord Berardi qui a frappé le sien à côté du but de Donnarumma, permettant aux Milanais de rester dans le match. Et Bacca a ensuite marqué le sien (22e) mais les protestations immédiates de l'ensemble des joueurs de Sassuolo ont fait naître un doute.

En fait, le penalty du Colombien n'aurait pas dû être validé car en glissant, il a touché deux fois le ballon, une fois avec le pied droit et une fois avec le pied gauche, ce qui est interdit. Milan a ensuite maintenu cet avantage jusqu'au bout et reste à la 7e place, à une longueur de l'Inter et à trois de la Lazio. Samedi, la Juventus Turin avait elle conforté sa place de leader en battant tranquillement Empoli 2-0.