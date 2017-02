AS Roma - Grenier : "Prouver que l'OL s'est trompé"

Condamné au banc de touche à Lyon, Clément Grenier a trouvé une porte de sortie prestigieuse en rejoignant l'AS Roma en fin de mercato, sous forme de prêt avec option d'achat (estimée à 3,5 millions d'euros).

Débarrassé de ses pépins physiques qui l'ont éloigné des terrains durant de longs mois, l'international français se veut revanchard envers l'OL, son ancien club, avec qui il n'a disputé que 77 minutes cette saison : "Je veux prouver que Lyon s'est trompé et que la Roma a fait le bon choix en misant sur moi", a-t-il ainsi lancé lors de sa présentation à la presse, ce vendredi.

Vidéo - Grenier : "Mes blessures ? C'est du passé" 02:06

Son nouveau directeur sportif, Frederic Massara, s'est, lui, montré très enthousiaste à son égard : "Grenier est un talent du football français. C'est un joueur qui est arrivé en fin de mercato pour renforcer notre effectif. Il complète un secteur de jeu qui n'était pas très riche, et nous sommes convaincus qu'il pourra améliorer notre équipe. Ses problèmes physiques sont résolus."

Grenier veut retrouver les Bleus

Comparé il y a quelques jours à Miralem Pjanic par Luciano Spalletti, le coach de l'AS Roma, Clément Grenier a détaillé son profil aux journalistes locaux : "Je suis polyvalent, je peux jouer partout au milieu. Je veux mettre mes qualités au service de l'équipe, que ce soit devant la défense, au milieu ou derrière l'avant-centre." a confié l'ancien Lyonnais, sans oublier de mentionner sa qualité sur coup franc : "J'ai eu la chance d'avoir un professeur comme Juninho, même si ici aussi il y a de grands tireurs, comme Totti."

S'il a ajouté ne pas avoir compris pourquoi il n'entrait pas dans les plans de Genesio à l'OL, Grenier a voulu se tourner vers l'avenir et a exprimé son ambition de concurrencer la Juventus en championnat et de retrouver l'équipe de France, grâce à la Roma : "La Roma est un très grand club, qui va me permettre de continuer à progresser. Je n'ai que 26 ans, j'ai connu Lyon avant et aujourd'hui j'arrive à la Roma, c'est le moment parfait pour continuer d'avancer. Je veux rester ici le plus longtemps possible et j'ai aussi comme objectif de retrouver l'équipe de France." Présent dans la liste de Deschamps qui devait s'envoler pour le Brésil, Grenier s'était blessé à Clairefontaine juste avant le Mondial 2014. Le début de ses galères, qu'il espère désormais derrière lui.