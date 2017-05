Un mercato lucide et efficace

On laissera de côté le départ de Pogba, dont on reparlera. Mais, à l’été 2016, la Juve a également vu partir Morata ainsi que plusieurs joueurs de rotation comme Isla, Pereyra ou Zaza. Des départs rémunérateurs (plus de 150M) que Massimo Allegri et son staff devaient absolument compensés. Et cela nécessitait un mercato réussi, intelligent. Exactement ce qu’a réussi la Juventus.

En privilégiant des valeurs sûres de Série A comme Pjanic (32M), Cuadrado (prêt payant) ou Higuain (90M) et sur le plan européen comme Dani Alves (libre), sans doute la meilleure affaire du mercato d’été en Europe, elle s’est mise au maximum à l’abri d’un flop. Rajoutez à cela la venue d’un défenseur confirmé comme Benatia (prêt avec option d’achat) et un jeune prometteur comme Pjaca (23M). Chaque poste est doublé, tous les joueurs recrutés sont compatibles avec le système de jeu voulu par Allegri : la recette parfaite d’un mercato réussi.

La Juventus Turin fête son trophéeGetty Images

Pogba, la star déjà oubliée

Et si la saison de la Juve avait tourné dès le 9 août ? Ce jour-là, Paul Pogba signe à Manchester United pour une somme monumentale (105M !) et quitte Turin après quatre années marquées de son empreinte. Il en était la star en 2016 et son départ devait laisser un vide au cœur de jeu, tant le Français était prépondérant dans la construction et à la récupération. Son association avec Khedira est l’un des points forts de la "Vieille Dame".

Très vite annoncé et prévu, le départ de Pogba avait déjà été anticipé deux mois auparavant avec l’achat de Miralem Pjanic, brillant en Série A avec la Roma. Le Bosnien, bien que critiqué lors de ses premiers mois pour des performances moyennes, a fini par trouver sa place dans le système turinois et son impact en 2017 fut à la hauteur des attentes. L’intelligence du recrutement d’Allegri, en privilégiant un Pjanic habitué à la Serie A à un autre milieu d’un calibre supérieur, est l’une des clés de la saison turinoise. Et c’est encore plus vrai dans le cas Pogba.

Miralem Pjanic (Juventus Turin)Getty Images

Le retour d’un "capocanonniere"

Qu’il était loin le temps où la Juventus pouvait se targuer de posséder l’un des meilleurs buteurs de Serie A … Malgré les titres de ses cinq dernières années, les Turinois peinaient à trouver un buteur régulier et de haut niveau, capable de les porter en championnat. Si Matri (10 buts en 2011-2012), Vucinic (10 en 2012-2013) ou encore Morata (7 en 2015-2016) se sont succédés à la pointe de l’attaque turinoise, seul Carlos Tevez était parvenu à convaincre avec ses 19 et 20 buts en 2013-2014 et 2014-2015.

Mais qu’Alessandro Del Piero soit le dernier Turinois à avoir dépassé la barre des vingt buts sur une saison de championnat (21 en 2007-2008) était une anomalie que la Juventus se devait se réparer. La venue d’Higuain, auteur d’une saison exceptionnelle en 2016 avec le Napoli (36 buts !), a été dans ce sens et force est de constater que l’Argentin a justifié son prix en plantant à 24 reprises en Serie A. Il ne devrait pas réussir à conserver son titre de "capocanonniere" mais la Juve peut, elle, se targuer d’en avoir retrouvé un.

Gonzalo Higuain et Paulo DybalaGetty Images

Les clés du jeu à Dybala

Acheté plus de 30M à Palerme à l’été 2015, Paulo Dybala est le petit "plus" technique de la Juventus. Un génie, un meneur de jeu comme on voit peu désormais. Ni attaquant, ni milieu de terrain, Dybala est un maître dans l’art de se déplacer entre les lignes. Et, pour mieux exploiter les qualités de l’Argentin, Massimo Allegri n’a pas été hésité à bouleverser le 3-5-2 presque traditionnel sur les dernières années de la Juve pour un 4-2-3-1 audacieux.

Avec un Dybala en meneur de jeu. Car, en donnant les clés du jeu turinois à l’Argentin, l’entraîneur italien n’a pas seulement favorisé Dybala mais tout le jeu offensif de la Juventus. Dans le sillage de son numéro 21, la "Vieille Dame" a complètement changé de visage. Moins défensif dans l’esprit comme dans la forme (4 défenseurs au lieu de 5), la formation d’Allegri a séduit en 2016-2017 par un jeu tourné vers l’offensive. Une nouveauté, loin de l’image d’une équipe ultra défensive laissée il y a encore deux ans en Ligue des champions. Et, ça, personne ne va s’en plaindre vu les résultats. Au contraire.