Profitez de cette Atalanta… avant qu’il ne soit trop tard !

"Eux, ils récolteront à peine 10 points lors de la phase retour." Ce commentaire lu sur un réseau social m’avait particulièrement marqué. Un mix de circonspection et dénigrement envers une équipe qui bouleversait la hiérarchie de la Serie A.

C’était il y a quelques mois, on reconnaissait les mérites de cette belle surprise, mais on espérait surtout qu’elle rentre dans le rang pour ne pas "piquer" un ticket européen à un adversaire plus huppé. Et bien non ! L’Atalanta est en train de tenir le coup. 3 victoires sur les 5 journées restantes, et elle se qualifiera pour la prochaine édition de l’Europa League, une première dans l’histoire du club depuis 26 ans. Un objectif atteint avec la manière et qui n’est pas le fruit du hasard, et tant pis si cela risque d’être un one-shot.

La plus grande des petites équipes

C’est le surnom qu’on lui donne en Italie : la reine des provinciales. Avec ses 56 participations en Serie A, elle se place à la 11ème place du classement-all time du championnat italien, les 10 premiers ayant tous remporté au moins un scudetto. Une histoire riche qui a forgé un lien fort entre la ville et les supporters. A Bergame, on va au stade Atleti Azzurri d’Italia pour supporter l’Atalanta et non l’un des cadors qui vient rendre visite une fois par saison.

Son président-propriétaire Antonio Percassi est un ancien joueur du club qui a stoppé sa carrière relativement tôt avant de se lancer dans les affaires et racheter l’équipe avec ses propres deniers quelques années plus tard. Un cas surement inédit dans le football et qui accentue le fort sentiment d’appartenance. Pour le renforcer, chaque bébé né dans un hôpital de Bergame reçoit un mini-maillot nerazzurro offert par le club.

Une idée splendide. Ville et équipe fusionnent, et ça se ressent les jours de match avec un stade qui a été racheté et sera petit à petit restructuré. Il ira donc de pair avec les splendides infrastructures de Zingonia là où s’entrainent pros et jeunes. Avec une telle vision d’avenir, ça devait forcément performer à un moment ou un autre, surtout en misant sur le bon entraineur.

Gasperini a enfin trouvé chaussure à son pied

Genoa 46, Atalanta 45. Ce sont les scores obtenus par ces deux clubs l’an passé, suffisant pour se sauver sans trop de frayeurs. Quand Gian Piero Gasperini a quitté Gênes pour Bergame, il était difficile de parler de progression de carrière, or il s’agissait bien de faire un pas en arrière pour ensuite en effectuer deux vers l’avant. Au Genoa, aussi bien lors du premier (2006-2010) que de son second passage (2013-2016), son travail était torpillé tous les six mois, son président vendant, sans jamais attendre, les joueurs les plus performants.

Une situation différente à son arrivée à l’Atalanta l’été dernier où il a pu tranquillement passer au peigne fin tout son effectif sans devoir penser à intégrer et faire fructifier des recrues venues de toutes horizons. Le Piémontais a alors choisi de miser sur la jeunesse. D’une parce qu’il a besoin de joueurs non formatés pour mettre en place son football, de deux, parce qu’historiquement, l’Atalanta est un, si ce n’est le centre de formation le plus productif d’Italie.

Des forces vives pour son football agressif, fait de pressing haut, de marquages individuels et de stratégie s’adaptant à l’adversaire du jour (avec une grosse préférence pour le 3-4-1-2). Un style ajacide du propre aveu du "Gasp", ses joueurs devant être capables d’interpréter deux ou trois postes différents, Preuve en est, Mattia Caldara et Andrea Conti sont les meilleurs défenseurs-buteurs de Serie A avec respectivement 7 et 6 buts.

Une tripotée de jeunes qui a fini tout droit en sélection (Petagna, Spinazzola et Gagliardini vendu depuis à l’Inter) et qui maintient le cap. Le 7-1 encaissé chez l’Inter aurait pu les flinguer mentalement, ils ont réagi par 3 victoires et 2 matches nuls sans renoncer à leur style. Prises d'initiatives, duels à tout-va, fraicheur et la touche de génie de l’Argentin Papu Gomez, auteur de la saison de sa vie avec déjà 14 buts. La saison finit dans pile un mois, ne perdez pas votre temps pour prendre un cours de foot gratuit.

Pérenniser le cycle vertueux

Gagliardini à l’Inter pour 27 millions bonus compris, Caldara à la Juve pour 19 millions (là aussi avec bonus) à partir de l’an prochain, Kessie proche de la Roma pour une somme avoisinant également 20 millions, Conti pisté par des top clubs... La belle campagne 2016-17 devrait permettre d’empocher un chèque global de 100 millions d’€ avec des plus-values record.

L’Atalanta n’est pas le néo-riche Sassuolo qui peut se permettre de conserver ses meilleurs joueurs et leur offrir de très bons salaires. Elle, marchande (et non liquide) ses éléments les plus en vue afin de nourrir ce cycle vertueux. Renouvellement des infrastructures, renforcement de l’équipe de talent-scouts qui quadrillent le territoire. Au mieux, un ou deux joueurs d’expérience seront recrutés pour honorer l’Europa League, mais ce sera surtout aux autres jeunes d'assumer cette tâche.

Alors je vous vois venir, mais entre nous, les Atalantini ne feront pas moins pire que les représentants habituels de l’Italie dans cette compétition. En fait, la Dea se contente de ne pas perdre pas de vue le sens des priorités dont la première d’entre elles demeure la suivante : sortir des pépites de son centre de formation, et les confier désormais aux mains savantes de Gasperini. Ensuite, la Nazionale récoltera les fruits de ce précieux travail, et pour le foot italien, ça vaut plus que n’importe quelle épopée européenne.