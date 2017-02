Cinq mois d'absence et saison finie pour Florenzi (As Rome)

C'est un coup dur pour Alessandro Florenzi et la Roma. L'international italien s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche au mois d'octobre et il venait à peine de reprendre l'entraînement collectif après presque quatre mois de convalescence. Mais il s'est de nouveau blessé au même genou dans la semaine et la Roma, actuellement 2e de Serie A, a confirmé vendredi qu'il s'agissait à nouveau d'une "rupture du ligament croisé antérieur".

Dans un deuxième communiqué publié dans l'après-midi, la Roma a expliqué que le joueur avait été opéré dès vendredi et que la durée de sa convalescence était estimée à cinq mois. Sa saison est donc terminée.Latéral droit ou milieu droit, Florenzi, âgé de 25 ans, est un élément important de l'effectif de la Roma. Romain lui-même, il a régulièrement été le capitaine de l'équipe quand Totti et De Rossi étaient absents. Il compte 24 sélections en équipe d'Italie.