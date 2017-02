Fin de série pour l'Inter, battue par une Juventus revancharde et toujours intraitable à domicile

Une revanche et une belle affaire. Dimanche soir, la Juventus Turin a dominé l'Inter Milan dans le Piémont (1-0), prenant par la même occasion le dessus sur la première équipe qui l'avait fait chuter cette saison (2-1). Elle a également repris six points d'avance sur Naples (avec un match de moins) et sept sur l'AS Rome dans la course au titre en Serie A.

Ce ne fut pas une sinécure, toutefois, pour une formation turinoise plutôt bousculée en première période. La troupe de Stefano Pioli a posé quelques difficultés à la défense de la Vieille Dame lors de ce choc dominical. Les Nerazzurri, qui restaient sur sept victoires de suite en championnat, se sont procurés pas moins de quatre occasions franches d'ouvrir le score avant la pause. Bémol : Roberto Gagliardini (18e) et Joao Mario (22e) ont manqué le cadre pour quelques centimètres alors qu'Ivan Perisic (36e) et Mauro Icardi (39e) ont échoué face à un Gianluigi Buffon très vigilant.

La demi-volée exceptionnelle de Cuadrado

Entreprenants et audacieux, les Milanais ont simplement manqué d'efficacité lors d'un premier acte ouvert. Ils sont tombés, aussi, sur des Bianconeri auteurs de quelques inspirations géniales. D'un ciseau acrobatique, Paulo Dybala a donné le ton (2e) alors que Miralem Pjanic s'est lui fendu d'un coup franc brossé somptueux (44e). Dans les deux cas, l'Argentin et le Bosnien ont vu Samir Handanovic réaliser l'arrêt qu'il fallait. Le dernier rempart des Lombards n'a en revanche rien pu faire face au coup de canon de Juan Cuadrado. D'une demi-volée exceptionnelle, l'ailier colombien a inscrit l'unique but de la rencontre (1-0, 45e).

Bien plus fermée, la seconde période a vu l'Inter Milan courir après le score mais sans réussir cette fois-ci à se montrer dangereuse pour Buffon. Les partenaires de Geoffrey Kondogbia, entré en jeu lors de la dernière demi-heure, ont semblé accuser le coup et s'arrêtent donc après leur belle série de sept succès de rang. Cinquièmes au classement, les Intéristes comptent douze points de retard sur leur bourreau du jour, qui doit lui jouer son match en retard à Crotone mercredi prochain. La Juventus, quintuple championne d'Italie en titre et toujours intraitable à domicile (28 succès consécutifs au Juventus Stadium, nouveau record en Serie A), a peut-être passé une étape importante dans la conquête d'une sixième couronne dimanche.