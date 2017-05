L'Inter Milan recrute Walter Sabatini, l'ancien directeur sportif de l'AS Roma

La révolution est en marche à l'Inter Milan. Nommé en novembre dernier sur le banc nerazzurro, Stefano Pioli n'a pas résisté aux mauvais résultats de son équipe (7e de Serie A) et a été viré mardi soir. Ce mercredi, les dirigeants chinois du club lombard ont annoncé la nomination de Walter Sabatini au poste de coordinateur technique de Suning Sports, la holding qui possède depuis l'été dernier 70% des parts du club italien ainsi que le club chinois du Jiangsu Suning, actuellement dernier de son championnat et comprenant notamment dans ses rangs Ramires (ex Chelsea) et Alex Teixeira (ex Shakhtar).

Walter Sabatini n'est pas n'importe qui dans le monde du football italien puisqu'après une modeste carrière de joueur, il a occupé la fonction de directeur sportif à la Lazio Rome, à Palerme (en recrutant notamment Javier Pastore) puis à l'AS Roma, de 2011 à octobre 2016. Pour Suning Group, il s'occupera du secteur sportif du Jiangsu Suning et de l'Inter Milan, du développement des jeunes et des transferts des deux clubs, en coordination notamment avec Piero Ausilio, l'actuel directeur sportif de l'Inter.

Emery à l'Inter Milan grâce à Sabatini ?

L'une de ses premières missions sera de trouver un nouvel entraîneur à l'Inter Milan pour la saison prochaine. Pour le Corriere dello Sport, qui émet une simple hypothèse, il pourrait s'agir d'Unai Emery, un entraîneur que Sabatini voulait à Rome l'été dernier (et qui est toujours annoncé à la Roma en cas de départ du PSG). Les gazettes transalpines évoquent aussi depuis plusieurs jours la volonté des dirigeants chinois de l'Inter Milan d'offrir un pont d'or à Antonio Conte (Chelsea) ou Diego Simeone (Atlético Madrid). Deux pistes toutefois très compliquées. Le nom de Luciano Spalletti, qui pourrait quitter l'AS Roma cet été, est également associé à l'Inter Milan ces dernières heures.