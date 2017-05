L'Inter Milan se sépare de son entraîneur Stefano Pioli

Clap de fin pour Stefano Pioli à l'Inter. Le club milanais, actuel 7e au classement de la Serie A, a officialisé le renvoi de son technicien mardi soir par un communiqué officiel paru sur son site Internet. Pioli était arrivé à l'Inter en novembre dernier en remplacement du Néerlandais Frank De Boer, lui aussi limogé pour mauvais résultats.

"L'Inter Milan annonce qu'elle s'est séparée de son entraîneur Stefano Pioli et de son staff technique", a écrit le club dans son communiqué. "L'Inter remercie Stefano et son équipe pour le dévouement et les efforts menés au club ces six derniers mois, au cours d'une saison qui s'est avérée difficile", est-il ajouté.

En crise, l'Inter distancé pour les places européennes

Stefano Vecchi, en charge de la réserve, va assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison, a précisé le club.

Battu par le Genoa (1-0), le week-end dernier, l'Inter, repris en juin dernier par de nouveaux propriétaires chinois, pointe à trois points de l'AC Milan, actuel 6e avec 59 points, et d'une qualification pour la troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Il reste trois rencontres aux Nerazzurri pour "sauver" leur saison.