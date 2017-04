La Juventus accrochée sur le terrain de l'Atalanta avant de retrouver Monaco (2-2)

Une petite fausse note. Pour sa dernière répétition avant de retrouver Monaco en Ligue des champions, la Juventus Turin a laissé échapper la victoire sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, vendredi soir (2-2). Rattrapée en fin de match, la Vieille Dame a manqué l'occasion de prendre provisoirement onze points d'avance sur la Roma en tête du classement. Elle en compte neuf avant le derby romain que la Louve disputera face à la Lazio dimanche.

Les Turinois semblaient pourtant avoir fait le plus dur dans un match où ils ont montré deux visages bien distincts. D'abord empruntés et sans idées, les hommes de Massimiliano Allegri ont été mis en difficulté par des Bergamasques parfaitement organisés. Et efficaces. Le cinquième du classement a frappé au meilleur des moments en ouvrant le score juste avant la pause par Andrea Conti, bien servi au deuxième poteau par Alejandro Gomez (1-0, 45e).

Un relâchement coupable

Mais la Juve a radicalement changé d'attitude à la reprise. Conquérants, déterminés, les Piémontais ont fait le siège du camp des locaux. Revenus au score sur un but contre son camp de Leonardo Spinazzola, mis sous pression par Leonardo Bonucci sur un coup franc de Miralem Pjanic (1-1, 50e), ils n'ont pas desserré l'étreinte par la suite. Les hommes d'Allegri auraient dû bénéficier d'un penalty (58e), Etrit Berisha a sauvé l'Atalanta a de nombreuses reprises (51e, 52e, 67e, 69e, 71e, 74e), mais le portier bergamasque n'a rien pu faire sur une tête plongeante de Dani Alves, à la réception d'un caviar de Pjanic (1-2, 83e).

Les Turinois semblaient avoir fait le plus dur. C'est certainement ce qu'ils ont pensé et l'Atalanta, combative, a sanctionné ce relâchement coupable. Il y a eu une première alerte, avec une parade de Buffon devant Gomez (84e). La deuxième a été fatale aux Turinois. Remo Freuler a profité d'une mésentente dans la défense de la Juve pour se présenter seul devant le gardien bianconero et le tromper en deux temps (2-2, 89e). Et offrir ainsi un bon point qui confirme la belle saison de l'Atalanta. Allegri, lui, trouvera dans ce gâchis de fin de match une bonne base de travail pour préparer le match contre Monaco.