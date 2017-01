La révolte tant attendue de la jeunesse italienne

Il n’y a pas si longtemps encore, le sélectionneur des espoirs italiens devait piocher quasi exclusivement en Serie B voire C pour établir ses listes de convoqués. Les jeunes pousses n’étaient pas la priorité des clubs de Serie A et encore moins si elles étaient autochtones. Or, après avoir passé des années à se gratter le crane, Luigi Di Biagio se frotte maintenant les mains. Le vent a tourné. Enfin. Pourquoi ? Comment ? Pour avoir fait le tour de nombreux centres, la politique de formation a été revue de A à Z et ces éléments en sont les premiers fruits récoltés. Chez les grands comme les moins grands, le footballeur transalpin reste minoritaire au sein de son propre championnat mais une belle génération est en train de s’imposer. Alors, qui sont ces U23 qui ont même réussi à faire vaciller mon extrême précaution à ce sujet ?

L’excellence des centraux, la multitude des latéraux

Je fais volontairement l’impasse sur les gardiens avec le seul Donnarumma que tout le monde connait. La situation est assez similaire chez les défenseurs centraux, il n’y a pas foule mais c’est le dessus de panier, et surtout, ça joue déjà le haut de tableau. La doublette composée de Rugani (Juventus) et Romagnoli (Milan) brille par son élégance et est déjà dans le groupe de la Nazionale A. On peut désormais y ajouter Mattia Caldara, un des surprenants gamins de l'Atalanta déjà vendu à la Juve pour 20 M€ (transfert effectif à l’été 2018). Dans le style de ses deux compères, il est aussi un beau produit de l’école des défenseurs italiens. De quoi être rassuré concernant la délicate succession de la BBC (Barzagli - Bonucci - Chiellini).

Le secteur des latéraux privilégie la quantité à la qualité, mais deux noms sont particulièrement significatifs : Federico Di Marco (Empoli) et Davide Vitturini (Pescara). Ils ne sont pas titulaires dans ces clubs qui se battent pour se maintenir mais font partie des 5 joueurs sur les 18 présents dans le groupe des U19 finaliste du dernier Euro (contre la France) à avoir glané du temps de jeu parmi l’élite. Une belle proportion et une excellente nouvelle car cela veut dire que la case « prêt en division inférieure » peut être plus facilement sautée. D’autres éléments ont acquis les galons de titulaires, c’est le cas de Barreca du Torino et Conti de l’Atalanta. Giampiero Ventura, sélectionneur des grands, ayant abandonné la défense à 3, il sera important d’avoir des gars fiables à ce poste. Il y a donc tout intérêt à ce que les Murru (Cagliari), Masina (Bologna), Calabria (Milan) ou Adjapong (Sassuolo) s’affirment, même si cela ne fera pas sortir l’Italie de sa crise post Zambrotta/Grosso.

Davide Calabria AC Milan 2015 - www.acmilan.comFrom Official Website

Un choix démesuré au milieu de terrain

La paire Verratti-Marchisio a encore de belles années devant elle, mais elle aura intérêt à ne pas se reposer sur ses lauriers vu ce qui pousse derrière, car l’entrejeu propose pléthore de solutions. J’ai listé pas moins de 14 U23 régulièrement apparus en Serie A cette saison et il y en a pour tous les goûts. Pas de nouveau Pirlo à l’horizon mais des playmakers efficaces lorsqu’il s’agit de diriger le trafic entre Locatelli (Milan), Sensi (Sassuolo), Cataldi et Murgia (Lazio), Capezzi (Crotone) voire Mauri (Empoli).

Le niveau s’élève de deux, trois crans lorsqu’on entre dans le fabuleux monde des "mezzali", ces relayeurs multitâches ô combien précieux. Benassi, le capitaine des azzurrini, poursuit sa progression exponentielle au Torino, tout le contraire de Gagliardini de l’Atalanta, une maturité tardive qui a fait grimper sa valeur de 1000 % en seulement quatre mois ! Certains le surnomment le Pogba Blanc, prématuré mais significatif, en tout cas rien à envier à un Kondogbia dont il devrait prendre la place à l’Inter. Mention spéciale à Pellegrini de Sassuolo qui laisse entrevoir d’excellentes qualités à peaufiner. Ça fait un peu foire aux espoirs, mais gardez un œil sur Mazzitelli (également Sassuolo), Grassi (également Atalanta), Barella (Cagliari), Verre et Cristante (Pescara).

Des ailiers déjà mûrs, mais pas d’avant-centre digne de ce nom

Tout dépendra surtout de leurs choix de carrière, souvent point faible des "ragazzi", mais Berardi et Bernardeschi sont deux futurs cadres de la Nazionale en puissance. Si l’ascension du premier a été freinée par les blessures après un énorme début de saison (7 buts en 5 matches avec Sassuolo), le second a passé…la seconde et prend une autre ampleur avec la Fiorentina. Le joueur du futur par excellence, qualité du toucher, gros coffre physique et éclectisme. En Toscane, on assiste maintenant à l’éclosion de Federico Chiesa (le fils d’Enrico, ancien attaquant international), tandis qu’en Emilie, Ricci peine à rééditer ses prestations avec Crotone en Serie B l’an passé mais a encore le temps. Ajoutons Di Francesco (Bologne), autre "fils de" et Lombardi (Lazio) et ça fait six bonhommes prêts à mordre les lignes de touche.

Néanmoins, qui pour être à la conclusion de leurs initiatives ? C’est là que le bât blesse, le seul Petagna (Atalanta), par ailleurs plus bosseur que buteur, est à signaler au rayon des avants-centres. En fait, cela s’est joué à très peu de choses, je ne sais pas si la mère d’Andrea Belotti a parfaitement respecté les 9 mois de grossesse, mais son brillant fiston est né le 20 Décembre 1993. Et sur l’année qu’il vient de s’écouler, il a été le second joueur le plus prolifique de Serie A, 24 buts (6 de moins qu’Higuain) auxquels il faut ajouter ses 3 en 5 sélections avec la Squadra Azzurra depuis septembre. Des faux-airs de Vieri et la tête sur de solides épaules. Un incontournable du petit jeu des équipes-types quand il s’agit de se projeter sur l'Italie du futur. Je vous invite d'ailleurs à composer les vôtres (en y ajoutant les meilleurs Over 23 actuels), puis vous laisse les comparer...et les contempler.