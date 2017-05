La Juve devra encore patienter

La Juventus devra encore attendre pour accrocher un 6e Scudetto consécutif. Avec plusieurs joueurs mis au repos, les Turinois sont passés complètement à côté de leur sujet et se sont inclinés (3-1) sur la pelouse de l'AS Roma dans le choc de la 36e journée de Serie A. Auteurs d'une seconde période de haut niveau, les joueurs de Luciano Spalletti, pourtant privés de leur meilleur buteur Edin Dzeko, ont profité des largesses inhabituelles de la défense turinoise pour relancer la course au titre. Les voilà revenus à la deuxième place à 4pts de la Juventus, juste devant le Napoli (un point d'avance).

Massimo Allegri pourrait bien regretter son choix. En laissant sur le banc au coup d'envoi Dybala, Daniel Alves, Marchisio, Chiellini et Alex Sandro, l'entraîneur turinois voulait reposer ses titulaires. Mais le faire pour le choc face à la Roma n'était pas forcément la meilleure des idées. Pourtant, ce n'est pas le début de match qui a dû lui donner des regrets. Plus appliquée, plus sérieuse, la Vieille Dame a d'abord trouvé le poteau de Szczesny sur une frappe d'Asamoah (6e) avant d'ouvrir le score. Profitant d'une superbe remise d'Higuain, Lemina trompait le gardien polonais et lançait alors la Juve sur la voie du titre (20e, 0-1). Sauf que la Roma n'a pas douté bien longtemps.

Une Roma tout en maîtrise

A peine quatre minutes. Le temps pour De Rossi de prolonger dans les buts, en deux temps, une tête de Fazio malgré un premier arrêt de Buffon (24e, 1-1). Une égalisation qui a fait mal aux Turinois et complètement changé la physionomie de la rencontre. Bien plus conquérants, pressant et jouant plus hauts, les joueurs de Spalletti ont acculé la Juventus autour de sa propre surface, sans jamais la laisser respirer. A l'exception d'une frappe lointaine d'Higuain (26e), il faudra attendre le dernier quart d'heure pour voir une réaction des Turinois. Ce sera bien trop tard.

2017, Paulo Dybala, Roma-Juventus, Getty ImagesGetty Images

Très réaliste, la Roma avait alors déjà fait la différence, en dix minutes, dans le sillage d'un énorme Nainggolan. Sur un coup franc vite joué, le Belge a servi sur la gauche El Shaarawy dont l'amour de frappe enroulée est venue trouver le petit filet opposé de Buffon (55e, 2-1). Un peu passif sur le but du "Pharaon", le gardien italien n'a en revanche rien pu faire sur celui du break, inscrit en force par Nainggolan, à la suite d'une une-deux avec Salah (65e, 3-1). Mené et dominée, la Juventus a bien tenté de faire rentrer Dani Alves, Marchisio et Dybala. Mais ni l'Argentin (74e), ni Bonucci (82e), ni Higuain (90+5e) n'auront de réussite. Si les Turinois ont toujours leur destin en main, ils viennent de gâcher l'un de leurs deux jokers. Et, en cas d'égalité avec la Roma, ce sont les joueurs de Spalletti qui auront l'avantage. Décidément, le suspense est relancé.