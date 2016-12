Lulic (Lazio), suspendu 20 jours et un match après ses propos sur Rüdiger

Le milieu de terrain bosnien de la Lazio Rome, Senad Lulic, a été suspendu 20 jours, ce qui lui fera manquer un match, après des propos qui avaient fait polémique sur Antonio Rüdiger, le défenseur allemand d'origine sierra-léonaise de l'AS Rome.

"Rüdiger parlait déjà avant le match. Il y a deux ans, il était à Stuttgart à vendre des chaussettes et des ceintures et maintenant il fait le phénomène", avait déclaré Lulic sur la chaîne italienne Mediaset Premium, juste après avoir perdu avec la Lazio le derby face à la Roma (2-0). Une procédure avait été ouverte et les instances disciplinaires de la Fédération italienne de football (FIGC) ont donc infligé jeudi 20 jours de suspension et une amende de 10.000 euros à Lulic.

Elles n'ont pas estimé que les paroles de Lulic avaient un "caractère raciste", ce qui lui aurait coûté une sanction plus lourde. Selon les médias sportifs italiens, la suspension du joueur débute vendredi et sera donc très largement purgée pendant la trêve. Lulic ne sera en fait suspendu que pour un seul match, programmé face à Crotone le 8 janvier (19e journée de Serie A).