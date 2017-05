Même les tifosi de la Lazio ont tenu à rendre hommage à Totti

Francesco Totti, qui devrait terminer dimanche prochain à 40 ans son immense carrière, a reçu dimanche l'hommage de Diego Maradona et celui, très inattendu, des tifosi de la Lazio Rome, le club rival de l'AS Rome dont il a toujours porté les couleurs. "Francesco Totti, roi de Rome! Il est et il restera le meilleur joueur que j'aie vu de ma vie": le compliment est beau et, venant de Diego Maradona, il prend une valeur supplémentaire.

C'est ainsi que la légende du football argentin et mondial a salué un autre N.10, celui de la Roma. Totti, 40 ans et huit mois, devrait jouer dimanche au stade olympique face au Genoa le dernier match de sa carrière. Il l'avait débuté, déjà sous le maillot de la Roma, en mai 1993, alors qu'il avait 16 ans. Totti n'a jamais joué pour un autre club que la Roma.

Dans la soirée, l'attaquant italien a reçu un autre message, venu des Irriducibili, le principal groupe de tifosi de la Lazio, le rival et voisin détesté de "sa" Roma. "Les ennemis d'une vie saluent Francesco Totti", pouvait-on lire sur une banderole déployée dans la Curva Nord, le virage du stade olympique où s'installent les tifosi de la Lazio. Totti n'a pas encore dit lui-même s'il comptait arrêter sa carrière ou la poursuivre ailleurs qu'à la Roma. Il arrive en fin de contrat en juin et pourrait devenir l'adjoint de Monchi, le nouveau directeur sportif du club giallorosso.