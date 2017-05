Mercato - Mbappé-Bakayoko (AS Monaco), et maintenant la Juventus Turin

Il ne manquait plus qu'elle ou presque. Après le Barça, le Real, le PSG, le Bayern et les deux clubs de Manchester, c'est au tour de la Juventus Turin de faire les yeux doux à Kylian Mbappé. Tuttosport consacre sa Une au prodige monégasque et titre : Juve-Mbappé : contact établi. Les négociations sont en marche. Dans ce dossier, la concurrence est féroce et il n'est pas acté que Mbappé souhaite quitter l'AS Monaco cet été.

Dans une interview accordée à beIN Sports, il a fait savoir qu'il privilégierait un projet lui garantissant du temps de jeu. Avec Dybala et Higuain, Turin possède déjà un duo de feu en attaque. Sans compter Mandzukic et Cuadrado. Si elle a facilement battu Monaco en demi-finale de la Ligue des champions, la Juve a été charmée par quelques individualités monégasques. Mbappé n'est pas le seul sur les radars bianconeri. Son coéquipier Tiémoué Bakayoko y figure également.

Bakayoko penche vers Chelsea

Comme nous vous le révélions la semaine dernière dans Mercredi Mercato, le massif milieu de terrain monégasque a décidé de quitter la Principauté cet été. Mais ce sont toujours les clubs anglais, et Chelsea en particulier, qui tiennent la corde. Pour faire pencher la balance en sa faveur, convaincre Monaco et s'attacher les services des deux joueurs, la Juve pourrait dépenser 125 millions d'euros. Mais le plus dur reste de convaincre Mbappé et Bakayoko. Pour le moment, la Juve accuse quelques longueurs de retard sur la concurrence.