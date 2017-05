Muntari quitte le terrain après avoir entendu de cris racistes

Une scène surréaliste. Alors que le match entre Cagliari et Pescara touchait à sa fin ce dimanche, Sulley Muntari s'est rapproché de l'arbitre de la rencontre, Daniele Minelli, pour se plaindre une nouvelle fois après avoir entendu des cris et des chants racistes descendre des tribunes du Stadio Sant'Elia. Le milieu ghanéen de Pescara n'a récolté qu'un… avertissement. Dépité, il a quitté volontairement le terrain, répétant à plusieurs reprises "stop" ou "basta" (ça suffit, NDLR) et laissant ses partenaires terminer la rencontre à dix et s'incliner (1-0) devant le club sarde.

Muntari averti lors de Cagliari-PescaraGetty Images

A sa sortie du terrain, Muntari s'est adressé à des supporters en leur montrant son bras et en disant "C'est ma couleur, c'est ma couleur". "Muntari a entendu des cris racistes et il a demandé à ce que quelqu'un intervienne, il a quitté le terrain à cause de ça et on ne devrait pas avoir à faire la justice nous-mêmes, a déclaré Zdenek Zeman, entraîneur de Pescara, après le match. On parle si souvent de racisme, mais tout de suite après on passe à autre chose. Il faut changer de mentalité."

Muntari, âgé de 32 ans et international à plus de 80 reprises, a fait l'essentiel de sa carrière en Italie, passant notamment par l'AC Milan et l'Inter Milan. Il n'a pas été le seul à entendre des cris racistes ce dimanche en Italie. Plus tôt, Frédéric Massara, le directeur sportif de la Roma, avait affirmé qu'Antonio Rudiger avait lui aussi été victime du même mal lors du derby perdu face à la Lazio (1-3). "Il était très énervé, a-t-il déclaré au sujet du défenseur allemand. C'est une honte d'entendre encore des choses pareilles."