Naples battu par l'Atalanta et fragilisé

Très mauvaise affaire pour le Napoli. La défaite concédée à domicile samedi face à l'Atalanta Bergame (0-2), fragilise la position des Napolitains dans la course au podium en Serie A. Abonnée au ventre mou depuis plusieurs années, l'Atalanta réussit une superbe saison et s'installe provisoirement en 4e position, à trois longueurs seulement de Naples et de la 3e place, qualificative pour le barrage de Ligue des champions.

Naples de son côté se retrouve dans le dur dès l'entrée d'un redoutable tunnel de 10 jours lors duquel l'équipe de Maurizio Sarri doit encore affronter la Juventus Turin mardi en Coupe d'Italie, l'AS Rome (2e) le week-end prochain en Serie A, puis le Real Madrid le 7 mars en 8e de finale retour de Ligue des champions. Déjà victorieuse au match aller (1-0), l'Atalanta s'est imposée samedi grâce à un doublé de Mattia Caldara (28e, 70e), pourtant défenseur central.

Le jeune Caldara (22 ans) est l'un des plus grands espoirs italiens en défense centrale et a déjà signé un contrat avec la Juventus Turin, qu'il rejoindra en 2018. Il a déjà marqué cinq buts cette saison. Naples a eu plusieurs occasions de revenir au score, notamment via Dries Mertens. L'attaquant belge a ainsi frappé un superbe coup franc, difficilement repoussé par Berisha sur sa barre.

Mais les coéquipiers de Marek Hamsik n'ont pas trouvé l'ouverture et se retrouvent dans une situation inconfortable. Le choc entre l'Inter Milan (5e) et l'AS Rome dimanche ne leur est en effet pas favorable. Si la Roma s'impose, elle prendra cinq points d'avance. Et en cas de nul ou de victoire de l'Inter, c'est une nouvelle menace qui arriverait de l'arrière. Confortable leader avec sept longueurs de marge sur la Roma, la Juventus Turin reçoit de son côté le modeste Empoli (17e) samedi soir.