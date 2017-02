Naples est prêt pour le Real Madrid

A quelques jours de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Real Madrid, Naples a tranquillement battu le Genoa 2-0 vendredi en ouverture de la 24e journée du championnat d'Italie et s'est provisoirement installé à la deuxième place.

L'entraîneur Maurizio Sarri avait assuré cette semaine qu'il ne pensait pas au Real, seulement au Genoa. Et si ses joueurs avaient eux forcément le stade Santiago Bernabeu dans un coin de la tête, ils lui ont prouvé vendredi qu'ils étaient encore suffisamment concentrés sur la Serie A en livrant un match solide contre le Genoa. Pas de blessés, pas de but encaissé: la victoire de vendredi a même des allures de match idéal pour Sarri, même si la première période napolitaine a été un peu laborieuse.

Mais après la pause, Zielinski (50e) puis Giaccherini (68e) ont trouvé le chemin des filts, concrétisant ainsi au score l'évidente supériorité du Napoli sur un Genoa (16e) très inoffensif. Naples passe donc provisoirement à la deuxième place du classement, à six longueurs de la Juventus Turin et avec un point d'avance sur l'AS Rome. Dimanche, le leader turinois se déplacera à Cagliari (15e), alors que la Roma aura l'occasion de récupérer sa place de dauphin en cas de succès chez le promu et relégable Crotone (19e).