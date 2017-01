Naples s'offre Milan pour s'affirmer encore un peu plus

Encore manqué! Avec la réception de Naples ce samedi, le Milan a eu l'opportunité de recoller au podium. Mais il a encore trébuché face à sa bête noire, sur le score de deux buts à un. Apathiques durant la première demi-heure, les Rossoneri se sont très rapidement fait sanctionner. Les Napolitains de Sarri ont excellé dans utilisation du contre. Le Milan a longtemps cru à la remontée. En vain.

Emmené par un trio fulgurant Mertens-Callejon,Insigne, le Napoli n'a pas laissé le temps à son adversaire de rentrer dans son match. Lent et sans inspiration, le Milan s'est rapidement exposé aux contres. La sanction a été immédiate. Insigne, parfaitement servi par une longue transversale d'Allan, a trompé Donnarumma d'une lourde frappe croisée (0-1, 6°). Trois petites minutes plus tard, bis repetita! Callejon au premier poteau, après un déboulé de Mertens, a trouvé un angle impossible pour la glisser dans le but (9°, 0-2).

Milan s'est révéillé trop tard

A la demi-heure de jeu, Mertens a été tout proche d’inscrire le 3 à 0 après un nouveau contre laser. Le contre de trop. Les Rosseneri ont fini par se réveiller. Plus énergiques, plus agressifs, ils se sont procuré une première grosse occasion à la 35e par l'intermédiaire d’une tête trop croisée de Gustavo Gomez. Deux minutes après, Kucka a foncé dans le tas, et profité d’une mésentente de la défense de Naples pour tromper Pepe Reina (37e, 1-2). Une réaction trop tardive cependant.

La seconde période a repris sur le même rythme. Ragaillardi, Milan a de suite mis la pression pour égaliser. Pasalic, l'ancien Monégasque, a d'ailleurs trouvé la barre au bout de deux minutes de jeu. Bonaventura et Suso retrouvés, le Milan a enfin pu passer la seconde. Le centre-tir de l'Espagnol a bien failli faire exploser San Siro (53e). Après quelques bonnes offensives, le Milan a finalement laissé Naples refaire surface. Un lob de 40 mètres d'Insigne a sonné le retour de son équipe (59e). Milan a poussé, mais Naples n'a pas craqué.

Avec un peu plus de réalisme, il aurait même pu achever le Milan dès la 63e par Insigne d'une lourde frappe, puis à la 70e lorsque Mertens s'est présenté seul face au gardien avant de se faire reprendre. Pas de quoi faire douter les Milanais cependant qui ont joué le tout pour le tout jusqu'au bout. Donnarumma, a même placé un coup de tête sur coup franc à la dernière minute! Sans succès. Le Milan s'est incliné une nouvelle fois et a laissé filer Naples au classement.