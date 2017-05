Naples s’impose sur la pelouse de l’Inter (0-1)

Sans être génial, le Napoli a réalisé le bon coup de ce dimanche soir en s'imposant face à l'Inter Milan (0-1) à Giuseppe Meazza pour le compte de la 34e journée de Serie A. Pas toujours efficace dans le dernier geste, Naples est surtout tombé sur un énorme Handanovic, qui a longtemps maintenu les siens à flots. Mais les Nerazzurri n'en pas su en profiter. Avec ce succès, les joueurs de Maurizio Sarri reviennent à un point de la deuxième place, toujours détenue par l'AS Rome, pourtant vaincue lors du derby romain par la Lazio (1-3).

Nagatomo pourra s'en vouloir. SI l'Inter a globalement été dominé par le Napoli (55% de possession, 12 tirs à 9), les joueurs de Stefano Pioli n'ont finalement pas concédé énormément d'occasions. Du moins, lors de la première période. Et lorsque les Napolitains ont su exploiter les espaces et la vitesse de leurs joueurs offensifs, ils ont fait preuve d'un grand manque de réalisme, à l'image des situations ratées par Hamsik (9e, 24e), Insigne (13e), Callejon (18e) et Mertens (20e, 33e). Et il aura finalement fallu un centre anodin d'Insigne et un dégagement raté de Nagatomo pour voir Naples ouvrir le score grâce à une frappe croisée puissante de Callejon (43e, 0-1).

José Maria CallejonGetty Images

Les miracles Handanovic

Sans se montrer aussi souverain par la suite, Naples a continué à se montrer dangereux. Mais sans jamais parvenir à se mettre définitivement à l'abri, la faute à un Samir Handanovic de gala. Le gardien slovène de l'Inter a laissé jusqu'au bout son équipe dans le match en repoussant la frappe lointaine d'Insigne (63e), celle soudaine de Rog (66e) avant de sortir une manchette géniale pour s'interposer devant la "Madjer" d'Insigne (67e). Des parades de haut vol qui auraient pu permettre à l'Inter de s'en sortir dans cette rencontre.

Sauf que les Nerazzurri ne s'en sont jamais vraiment donné les moyens. A l'exception d'une tête au premier poteau d'Icardi (12e), l'Inter n'a jamais été dangereux en première période. Après la pause, l'entrée de Perisic (60e) a enfin offert plus de folie et d'allant au jeu intériste. Et si le Croate est parvenu à cadrer sa volée du droit (70e), Eder (51e), Gagliardini (55e) et Candreva (65e) ont eu manqué de précision. Pourtant, jusqu'au bout, les Intéristes ont poussé. Jusqu'à ce coup de tête de Nagatomo dans le temps additionnel. Le Japonais pensait se rattraper sur un centre de D'Ambrosio. Mais sa tête a fini dans les gants de Reina (93e). Et l'Inter poursuit sa descente en enfer…