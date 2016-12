Pietro Pellegri égale le record de précocité en Serie A à 15 ans et 9 mois

L'attaquant du Genoa Pietro Pellegri a fait jeudi ses débuts en Serie A à 15 ans et neuf mois, égalant au jour près un record de précocité remontant à 1937. Pellegri est entré en jeu en fin de match lors de la défaite de son équipe 1-0 contre le Torino.

Né le 17 mars 2001, il a donc 15 ans et 280 jours, soit exactement l'âge qu'avait Amedeo Amadei quand il avait débuté avec l'AS Rome en 1937 et établi un record de précocité. Le 19 novembre, l'attaquant de la Juventus Turin Moise Kean était devenu le premier joueur né en 2000 à évoluer en Serie A. Il avait 16 ans et huit mois.