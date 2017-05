Pour convaincre Di Maria et le PSG, l'Inter ne manque pas d'arguments

Angel Di Maria est partout. Sur le terrain judiciaire d'abord, lui qui a subi une perquisition à son domicile mardi dans l'affaire de sa fraude fiscale présumée. Dans la rubrique mercato ensuite, à l'heure où il boucle une saison en dents de scie au PSG malgré des statistiques convenables (14 buts et 15 passes décisives en 42 matches). Après avoir été associé au FC Barcelone par Mundo Deportivo puis Le Parisien, El Fideo continue d'être annoncé à l'Inter Milan la saison prochaine.

Un changement d'agent bénéfique à l'Inter ?

Ce vendredi, le Corriere dello Sport en fait même sa Une, titrant ni plus ni moins "Di Maria à l'Inter". Le quotidien italien reprend une rumeur qui a circulé aussi ces dernières heures, celle d'un intérêt de la Juventus pour l'ailier parisien, mais assure que l'Inter est en avance sur ce dossier. Les nouveaux propriétaires chinois du club lombard seraient disposés à offrir 50 millions d'euros au PSG pour enrôler l'Argentin, à qui un salaire annuel de 7 millions d'euros par an, plus bonus, serait promis jusqu'en 2021.

Nouvel élément apporté par le quotidien italien, le changement d'agent supposé de Di Maria. Selon le quotidien romain, l'attaquant parisien n'est plus représenté par le célèbre Jorge Mendes, mais par Pablo Sabbag, un agent qui connaît très bien Piero Ausilio (directeur sportif de l'Inter), mais surtout Walter Sabatini, le nouveau coordinateur technique de Suning Sports, la holding chinoise qui détient la majorité du capital du club italien.

Perisic ou Banega dans le deal ?

Sans préciser quel serait le montage financier, le Corriere dello Sport pense aussi que l'Inter dispose d'un autre atout dans sa manche pour parvenir à ses fins : Ivan Perisic. L'ailier croate est sur le départ et plaît au PSG. Du moins, c'est ce qu'annonçait l'hiver dernier France Football avant le transfert de Julian Draxler à Paris. Une rumeur confirmée depuis par plusieurs médias italiens. L'Inter souhaiterait donc se servir du supposé intérêt parisien pour l'ailier croate pour convaincre le PSG de lui céder Di Maria.

Jeudi, Tuttosport évoquait de son côté un possible chassé-croisé entre Di Maria et son compatriote de l'Inter Ever Banega. L'ancien protégé d'Unai Emery à Séville a un tout autre profil, mais pourrait servir de monnaie d'échange à en croire le quotidien turinois, qui rappelle que ce dernier est représenté par le même agent que Javier Pastore, Marcelo Simonian, un proche d'Antero Henrique, le probable futur directeur sportif parisien.

Ever Banega avec Angel Di Maria et Gonzalo Higuain lors de la Copa America 2016AFP

Vous l'aurez donc compris, les rumeurs affluent autour de l'avenir d'Angel Di Maria, dont le contrat au PSG expire en 2019. Sportivement, difficile de croire que le projet intériste l'intéresse à court terme, l'Inter n'étant ni qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, ni pour la Ligue Europa. D'un autre côté, le club italien a des moyens et de l'ambition et lui garantirait à coup sûr une place de titulaire, ce qui ne serait pas le cas au Barça par exemple. Le contexte judiciaire de Di Maria joue aussi sans doute beaucoup dans cet afflux de spéculations. Discret sur son avenir, Di Maria confiait en janvier dernier, alors que son nom était associé à des clubs chinois, vouloir "atteindre (son) objectif : remporter la Ligue des Champions avec le PSG." Y parviendra-t-il un jour ?