Serie A - 23e journée - L'AC Milan déraille encore, la Lazio portée par un quadruplé de Parolo

Dans l'attente du "derby d'Italie" dimanche soir entre la Juventus Turin, la locomotive qui compte trois points de mieux que le dauphin napolitain, et l'Inter Milan, provisoirement cinquième, c'est la nouvelle défaite de l'AC Milan qui a retenu l'attention dans l'après-midi.

Car rien ne va plus pour les Lombards, toujours décimés par les blessures. L'équipe de Vincenzo Montella, qui vient de prendre un minuscule point en quatre sorties, reste ainsi coincée à une triste huitième place, avec 37 points. Dimanche, c'est sur un penalty transformé par le Colombien Muriel après une faute de Paletta sur Quagliarella (70e) que l'AC Milan a craqué. Et il a même fini à 10 après l'exclusion de Sosa, tandis que la Samp' remonte elle à la dixième place.

Parolo s'est enflammé

Dans la foulée, la Lazio Rome, inspirée ou titillée (c'est selon) par la démonstration de Naples à Bologne samedi (1-7), n'a pas fait non plus dans la dentelle chez la lanterne rouge Pescara (2-6). Avec un point de plus que l'Inter, la formation romaine se hisse au quatrième rang. Pescara a tout donné pour revenir de 0-2 à 2-2 juste avant la pause grâce à Benali (29e) et Brugman (41), mais le moteur a serré ensuite en seconde période et la légion romaine a continué d'enfoncer sa défense. Mertens et Hamsik s'étaient mis en évidence pour Naples avec un triplé chacun ? Nullement intimidé, Parolo (10e, 14e, 49e, 77e) a fait mieux avec un quadruplé, ne laissant que des miettes à Keita (57e) et Immobile (69e).

Plus sobre mais nullement dénuée d'intérêt, la nouvelle victoire 2-0 de l'Atalanta Bergame contre Cagliari, grâce à un doublé rapide de Gomez (4e, 17e) chez le quinzième de Serie A. Dotée de 42 points, l'Atalanta conserve son intéressante sixième place, avec cinq points d'avance sur la Fiorentina qui aura le redoutable honneur de refermer mardi la journée par un déplacement périlleux chez l'AS Rome. Lesquels Romains donneront tout pour reprendre à Naples leur deuxième place abandonnée samedi pour un point.

Le Torino, pourtant parfaitement lancé à Empoli grâce à l'excellent Belotti (11e), a en revanche raté une occasion d'instiller un peu plus le doute à l'AC Milan. Pucciarelli a en effet égalisé (1-1) pour le 17e dans les arrêts de jeu de la première période et les Piémontais perdent ainsi deux points en route. Avec 32 unités au compteur, ils restent donc neuvièmes.