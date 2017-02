Serie A : Bonaventura, blessé à l'adducteur, ne devrait plus rejouer de la saison

Selon le club milanais, l'opération, qui a eu lieu en Finlande, s'est bien passée. La convalescence du joueur est estimée à "quatre mois sous réserve de complications". La saison de Bonaventura, qui s'est blessé dimanche lors d'un match perdu contre l'Udinese, est donc vraisemblablement terminée.

Il s'agit d'un vrai coup dur pour le Milan et son entraîneur Vincenzo Montella car Bonaventura est depuis plus d'un an l'élément le plus régulier et l'un des plus décisifs de son effectif.

Il a ainsi inscrit cette saison cinq buts et donné quatre passes décisives en 22 matches avec son club. Il compte huit sélections en équipe d'Italie. Le Milan est actuellement 7e en Serie A.