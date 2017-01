Serie A - En Italie, tout les gros gagnent et rien ne bouge

De la Juventus Turin, leader, à l'Inter Milan (7e), tous les gros calibres du Championnat d'Italie se sont imposés lors de la 19e journée, qui se termine donc sur un grand statu quo en tête de classement.

La Juve s'impose, tout comme Naples et la Roma

Il y avait pourtant quelques éléments contraires: la Juventus avait mal fini 2016 avec une défaite contre l'AC Milan en SuperCoupe d'Italie; Buffon, malade, était absent; et tous ses rivaux s'étaient imposés. La pression était sur la Juventus mais dimanche soir contre Bologne, elle l'a balayée en moins de 10 minutes, le temps pour Pjanic d'offrir un ballon parfait à Higuain, qui reprenait de volée et ouvrait la marque (1-0, 7e).

La suite a montré qu'il y avait un monde entre le quintuple champion en titre et Bologne, absolument inoffensif. Dybala a marqué sur penalty pour le 2-0 avant la pause (41e) et Higuain s'est offert un doublé pour alourdir le score (3-0, 55e). Il s'agit de la 26e victoire consécutive en Serie A de la "Vieille Dame" dans son Juventus Stadium et c'est un nouveau record d'Italie. Le précédent lui appartenait aussi. Avec un match en retard à disputer en février contre Crotone (19e), la Juventus compte toujours quatre points d'avance sur l'AS Rome et sept sur Naples.

Dimanche, la Roma n'a pas particulièrement brillé face au Genoa, mais elle a su s'imposer sur ce terrain difficile, fatal cette saison à la Juventus, à l'AC Milan ou à la Fiorentina. Les Romains ont gagné 1-0 grâce à un but contre son camp de Izzo et restent en situation de profiter d'un éventuel faux-pas de la Juve. Samedi, Naples avait aussi bataillé pour venir à bout de l'autre club de Gênes, la Sampdoria (2-1). Menés jusqu'à la 77e minute, les hommes de Maurizio Sarri se sont imposés in extremis grâce à un but du défenseur Tonelli dans la cinquième minute du temps additionnel.

Logiques respectées

Lors d'une journée où on a vu des choses aussi inattendues qu'un gardien jouant avec le N.5 (Festa, de Crotone), un milieu de terrain évoluant avec le N.1 (De Guzman, du Chievo Vérone) ou un capitaine portant un brassard "La Reine des Neiges" (Papu Gomez, de l'Atalanta Bergame), les résultats ont été étonnamment prévisibles.

La Lazio Rome (4e) a ainsi comme prévu battu Crotone, même s'il a fallu attendre le bout du temps additionnel pour voir Immobile libérer le Stade Olympique (1-0). La Lazio, pour laquelle Biglia a manqué un penalty, reste ainsi à un point du podium.

L'Atalanta Bergame (5e), équipe surprise de la première moitié de saison, est de son côté repartie sur les mêmes bases en 2017 avec un très net succès 4-1 sur le terrain du Chievo Vérone, marqué par le doublé de "Papu" Gomez et son brassard. La seule mauvaise affaire revient au Torino (8e), tenu en échec 0-0 sur le terrain de Sassuolo (16e) et désormais un peu décroché. Côté Sassuolo, on a noté le retour à la compétition après quatre mois d'absence de l'attaquant Domenico Berardi, immense espoir du football italien.

Wesley Hoedt (Lazio)Panoramic

L'Inter revient

L'Inter Milan va décidément beaucoup mieux et a enchaîné dimanche une quatrième victoire d'affilée en allant battre l'Udinese 2-1, ce qui lui permet de remonter provisoirement à la 6e place. L'effet Stefano Pioli se confirme. Depuis son arrivée en remplacement de Frank De Boer, le technicien italien a remis l'Inter dans le sens de la marche avec un excellent bilan de cinq victoires, un nul et une défaite.

Pleinement relancés dans la course à l'Europa League, les Nerazzurri restent tout de même assez loin du podium, avec cinq longueurs de retard sur Naples (3e). Et ils peuvent encore perdre une place si leur voisin de l'AC Milan prend au moins un point contre Cagliari. Dimanche, l'Inter l'a emporté grâce un doublé de Perisic après avoir été mené 1-0. Le Croate a inscrit son deuxième but à la 87e minute.