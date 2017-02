Serie A - Gabigol ouvre son compteur contre Bologne et donne la victoire à l'Inter (0-1)

Gabigol aime particulièrement Bologne. Le Brésilien a marqué son premier but en Serie A ce dimanche et donné la victoire à l'Inter MiIan sur la pelouse du Stadio Dall'Ara pour le compte de la 25e journée (0-1). Entré en jeu pour le dernier quart d'heure du match, il a débloqué le score cinq minutes plus tard alors que les Nerazzurri étaient bousculés. L'Inter enchaîne une seconde victoire consécutive et reprend sa quatrième place du classement. Bologne est quinzième.

Arrivé cet été précédé d'une réputation flatteuse mais aussi du montant de son transfert (autour de 30 millions d'euros), Gabriel Barbosa dit Gabigol avait pour l'instant déçu. Il avait débuté en Serie A au mois de septembre lors du match aller contre Bologne (1-1) mais avait ensuite vécu de longs mois de doute car il n'avait pas réussi à s'imposer. Son premier but en Europe lui permettra peut-être de se libérer d'autant qu'il est très important pour son équipe.

Les Interistes récupèrent, en effet, la 4e place après avoir glissé au 6e rang dans la foulée des victoires samedi de l'Atalanta Bergame contre Crotone (1-0) et de la Lazio Rome sur Empoli (2-1). Et ils ne sont qu'à trois points de Naples et du podium.